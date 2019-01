Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille jouait très gros en recevant l’AS Monaco de Thierry Henry et de Cesc Fabregas à l’Orange Vélodrome. Outre d’un point de vue comptable, les Phocéens étaient attendus par leur public qui ne cesse de leur reprocher d’une part le style de jeu, mais aussi des résultats plus que décevants avec, en point d’orgue, une défaite en 32es de finale de la Coupe de France contre Andrézieux, un club amateur (2-0). Alors forcément, l’ambiance a été bouillante pour ce choc de Ligue 1.

Les supporters marseillais ont affiché banderole hostile sur banderole hostile tout au long de la rencontre, qui s’est finalement terminée sur le score d’un but partout. En fin de rencontre, Kevin Strootman, Luiz Gustavo, Rolando et Dimitri Payet discutent sur la pelouse et attendent que les autres joueurs reviennent sur le rectangle vert afin de se diriger vers les virages et de s’expliquer. Après quelques minutes, tout ce petit monde se dirigeait vers les lieux de la contestation.

Thauvin a été exfiltré

Devant le virage sud, le plus véhément au cours de la rencontre, Steve Mandanda et Luiz Gustavo tentent de communiquer avec leurs fervents supporters et c’est alors que Florian Thauvin, en s’approchant, manque de recevoir une petite bouteille de Whisky sur le crâne d’après L’Équipe. Ensuite vient le tour du virage nord de « rencontrer » les hommes de Rudi Garcia et ce fut encore plus chaud si on en croit les informations du quotidien.

En effet, des pétards sont lancés, des « on va vous tuer » descendent des tribunes. Selon plusieurs témoins, Florian Thauvin est devenu « blanc comme un linge » avant d’être exfiltré du terrain. C’est dans ce climat que les Phocéens, après avoir rencontré l’AS Saint-Étienne ce mercredi et Caen (dimanche), retrouveront leur domicile pour une rencontre qui s’annonce tout aussi explosive face au LOSC d’un Galtier conforté dans ses fonctions ce lundi.