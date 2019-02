Les débuts de Mario Balotelli avec l’Olympique de Marseille se passent plutôt bien. Buteur pour sa première apparition sous la tunique marseillaise le 25 janvier dernier, face à Lille, le sulfureux attaquant transalpin a récidivé pour son troisième match avec l’OM vendredi soir, face à Dijon, inscrivant le but de l’égalisation. De façon globale, l’ancien de l’OGC Nice a réalisé une belle prestation, et a même été nommé homme du match par notre rédaction.

« On a mal commencé, et on a pris un but rapidement. Mais la réaction de l’équipe a été fantastique. C’est sûr, je veux toujours marquer, mais le plus important est la victoire de l’équipe. Petit à petit, ma condition s’améliore, mais après 90 minutes, je suis fatigué », a lancé la recrue phare du dernier mercato hivernal de l’Olympique de Marseille, consciente qu’elle peut encore mieux faire.

« Rudi est un très bon coach »

Super Mario s’est aussi exprimé sur son nouvel entraîneur, qu’il n’a pas hésité à encenser. « Rudi est un très bon coach. Il est très compréhensif, c’est le plus important. Certains coachs n’interagissent pas avec leurs joueurs, ne les comprennent pas. Avec lui c’est le cas, et c’est une très bonne chose pour moi. J’ai tout de suite eu l’impression de faire partie de l’équipe. Je dois remercier les joueurs pour ça, ils m’ont intégré à la famille marseillaise très rapidement », a lancé le joueur.

Si certains pouvaient donc avoir des doutes quant à son acclimatation au vestiaire phocéen, Mario Balotelli les a vite levés, et l’entente avec Rudi Garcia semble optimale. Nul doute que l’OM et son entraîneur auront besoin de la meilleure version de l’Italien pour tenter de compléter une bonne deuxième partie de saison et s’offrir une place pour une compétition européenne...