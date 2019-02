Il aura donc fallu presque cinq mois jour pour jour avant de revoir Valère Germain marquer un but sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Et celui-là, l’attaquant phocéen va le savourer. Raillé, moqué avec le Grec Kostas Mitroglou en raison d’un piètre rendement offensif, Germain n’était pas vraiment le joueur de l’OM le plus apprécié ces derniers temps. Et quand Mario Balotelli a claqué trois buts lors de ses quatre premiers matches officiels avec Marseille, l’ancien buteur de l’AS Monaco a dû essayer des critiques encore plus cinglantes. Mais hier, alors que Rennes menait 1-0, Germain a donné de sa personne pour inscrire le but égalisateur de la tête et permettre ainsi à son équipe de repartir de Bretagne avec le point du nul.

Pour preuve, l’intéressé ne s’est pas vu marquer, sonné avec un contact sur l’action, Germain. « Sur le coup même pas ! J’ai dû avoir une ou deux secondes durant lesquelles j’étais éteint. Flo (Thauvin) me dit que j’ai marqué. Je ne le crois pas sur le coup, j’ai cru à une blague. J’ai demandé à l’arbitre et il m’a dit qu’il y avait but ». De quoi lui valoir les félicitations de son entraîneur Rudi Garcia. « Il y a des satisfactions au niveau de certains joueurs. Le fait que Valère Germain ait marqué. C’est mérité pour son match, et pas seulement parce qu’il a marqué. Il a fait un gros match tout court ». Un soulagement donc pour celui qui ne comptait que trois réalisations en championnat depuis le début de la saison, même s’il a préféré la jouer collectif au micro de beIN Sport, ainsi qu’en zone mixte.

Germain s’éclate avec Balotelli

« Personnellement, ça fait du bien de marquer à nouveau. En plus c’est un but qui nous permet de poursuivre notre petite série d’invincibilité. Je suis content, après je n’étais pas à la course au but. Je pense avant tout au collectif. C’est toujours gratifiant de marquer, mais je suis plutôt content de notre période actuelle que d’avoir marqué. C’était plus le fait d’alterner le fait de jouer et de ne pas jouer (qui l’a dérangé, ndlr). Là j’ai enchaîné. Je suis satisfait de rejouer. Il faut continuer comme ça. Ça coïncide avec la période où je suis un peu mieux. C’est vrai que je la concrétise avec un but ce soir qui nous fait prendre un point, c’est bien. Je suis content, il va falloir continuer comme ça, il y a trois gros matches qui arrivent. On reçoit deux fois à domicile donc il faudra faire le plein pour continuer à grimper au classement ».

Optimiste, Germain savoure en tout cas un temps de jeu retrouvé et son association avec Mario Balotelli. Lui qui avait ouvertement réclamé d’être considéré comme le partenaire idéal de l’Italien, Germain s’éclate avec Super Mario. « Je préfère, après il faut que je sois capable de jouer seul devant aussi, mais je préfère. J’ai toujours joué comme ça, ça m’a toujours plu de jouer comme ça et je pense que Mario aussi est content. Il faut continuer et si on continue de gagner avec ce système, on continuera.(...) On s’entend sur et en dehors du terrain. C’est un joueur qui aime aussi être associé à quelqu’un devant. Il décroche pas mal donc faut prendre la profondeur. Et quand il prend la profondeur, il faut décrocher. C’est plutôt pas mal et ça ira mieux avec le temps ».