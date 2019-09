Décidément, l’été a été compliqué pour Florian Thauvin. Pendant que les rumeurs allaient bon train concernant son avenir, l’international tricolore a manqué pratiquement toute la préparation estivale de son équipe, et n’a logiquement pas pu participer aux premiers matchs de la saison de l’équipe d’André Villas-Boas. Mardi soir, le quotidien l’Equipe publiait des informations peu rassurantes concernant l’état de santé de celui qu’on surnomme Flotov, et évoquait déjà une possible opération. Des craintes confirmées ce mercredi par le club phocéen.

« Florian Thauvin a été victime d’une blessure accidentelle de la cheville en match il y a environ 4 mois et demi. Ce type de lésion, de petite taille, très localisé, permet d’ordinaire de reprendre suite à des soins et un repos adaptés. Sa progression actuelle lui a permis de revenir dans le groupe mais le joueur ressent toujours une gêne. Afin de pouvoir revenir à 100% de ses capacités, Florian et l’Olympique de Marseille ont décidé de réaliser une petite intervention (arthroscopie) dans les jours qui viennent. Sa durée d’indisponibilité devrait s’étaler jusqu’à la trêve hivernale », vient d’annoncer le club dans un communiqué officiel.

Communiqué Médical : Suite à sa blessure survenue il y a 5 mois, le club et @FlorianThauvin ont décidé de procéder à une opération dans les jours qui viennent. Plus d'informations — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 11, 2019

On ne devrait donc pas le revoir sur les pelouses de l’Hexagone avant le début d’année 2020. Un coup dur pour l’ancien de Newcastle, surtout en année d’Euro, mais aussi pour le tacticien portugais de l’Olympique de Marseille. À plusieurs reprises, il s’est montré confiant quant au retour du joueur en conférence de presse. « L’introduction de Thauvin dans l’équipe donnera de nouveaux éléments, grâce à sa créativité, sa capacité à finir les actions. Thauvin peut donner une autre dimension à cette équipe », confiait-il fin août. Plus qu’à lui souhaiter une bonne récupération... Entre temps, l’Olympique de Marseille peut toujours recruter un joueur libre s’il venait à le juger nécessaire. Mais une chose est sûre, l’absence du numéro 26 va laisser un sacré trou dans l’effectif...

