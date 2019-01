Le 11 novembre dernier, l’Olympique de Marseille dominait le Stade Mlaherbe de Caen à l’Orange Vélodrome (2-0). Depuis ce succès, le club phocéen n’a plus gagné une seule rencontre devant son public toutes compétitions confondues, à savoir quatre matches. Alors forcément, les supporters olympiens attendaient une réaction ce vendredi soir contre le LOSC en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, cinq jours après une victoire à Caen justement (0-1). En face, la formation nordiste se présentait en tant dauphin du Paris SG et voulait s’imposer pour conforter sa deuxième place. Pour aller chercher les trois points et prendre provisoirement la cinquième place, Rudi Garcia sortait un 5-4-1 avec les titularisations de Luiz Gustavo, Radonjic et Mitroglou. Côté lillois, Christophe Galtier conservait son 4-2-3-1 avec les retours de Celik et Xeka dans le onze de départ.

Si le public décidait de faire la grève des encouragements en début de match, les Phocéens prenaient eux le match par le bon bout. Sur une contre-attaque, Amavi centrait au deuxième poteau sur Thauvin dont la volée était envoyée en corner par Ikoné (3e). Et sur l’action suivante, Radonjic ouvrait le score ! L’international serbe retrouvait le ballon dans la surface après un arrêt de Maignan sur une tête de Rolando. L’ailier phocéen trouvait alors le chemin des filets mais M. Delerue refusait finalement ce but pour un hors-jeu passif de Mitroglou qui gênait le gardien lillois au moment de la frappe (6e). Après un début de match compliqué, les Dogues retrouvaient quelques couleurs et s’installaient dans le camp phocéen. Servi par Pépé, Bamba rentrait d’ailleurs dans la surface et les locaux paniquaient un peu défensivement, mais Sarr envoyait le ballon en corner (19e). Même s’ils voyaient moins le ballon, les locaux se créaient une autre opportunité.

Une interruption de plus de trente minutes !

Avec un peu de chance, Sarr éliminait Koné et centrait devant le but. Soumaoro était tout proche du but contre son camp mais Maignan réalisait un arrêt réflexe (32e). Les Phocéens terminaient bien cette première période et après un tacle de Rolando sur une tentative de Xeka (36e), Mitroglou manquait le cadre face à Maignan sur une belle ouverture dans le dos de la défense lilloise (41e), et le LOSC ouvrait le score avant la pause. Suite à un tacle de Luiz Gustavo sur Celik, M. Delerue allait voir le ralenti et désignait le point de penalty pour ce tacle dangereux du Brésilien entre la cheville et le tibia du latéral turc (44e). Pépé transformait (45e+3, 0-1) et les Dogues revenaient aux vestiaires avec un but d’avance. Après la pause, Celik devait laisser sa place à Pied, le Turc n’arrivant pas à continuer la partie après le tacle subi avant la mi-temps (49e). Mais le match prenait une autre tournure juste derrière. Quelques instants après un incroyable sauvetage de Rolando sur sa ligne (56e), le match était interrompu ! Un pétard lancé depuis la tribune éclatait en effet devant plusieurs joueurs. M. Delerue renvoyait donc les équipes aux vestiaires (58e). Et après environ trente de minutes d’interruption, le match reprenait.

Malgré cette interruption, les Phocéens gardaient les mêmes intentions et Strootman manquait le cadre de la tête sur corner (59e). Et les locaux terminaient la rencontre en infériorité numérique suite à l’expulsion de Thauvin pour un geste d’énervement sur Koné (67e). Rudi Garcia lançait alors Mario Balotelli, pour le plus grand bonheur du public marseillais (74e, à la place de Kamara). Rapidement, l’attaquant italien tentait de créer le danger avec plusieurs frappes, sans succès. Les Lillois étaient même proches du but du KO mais Leao croisait trop son tir (83e). Finalement, les visiteurs doublaient la mise grâce à Pépé à l’issue d’une contre-attaque (90e+4, 0-2). Sonnés, les Marseillais réagissaient tout de même car Balotelli trouvait le chemin des filets de la tête pour sa première avec l’OM (90e+5, 1-2). Le score ne bougeait plus. L’OM s’inclinait donc 2-1 malgré une réalisation de « Super Mario ». Mais avec les incidents, le club phocéen pourrait perdre encore plus dans les prochains jours...

L’homme du match : Pépé (7) le meilleur buteur des Dogues a aidé les siens défensivement face à Amavi, avant de parfaitement trouver Bamba dans le dos de la défense (19e). Il s’est ensuite illustré en transformant le penalty obtenu par Çelik (45e+2). Il a ensuite profité d’un bon travail de Leão, mais Rolando a sauvé les siens (55e). Il a ensuite largué Gustavo en contre, avant de manquer totalement sa tentative (78e). Finalement, il s’est offert un doublé, bien trouvé par Ikoné (90e+4). Remplacé par Rémy (90e+5).

Mandanda (4,5) : le champion du Monde français a connu une première période très tranquille, jusqu’à la 44e minute. Suite à une faute de Gustavo sur Celik, le portier phocéen a encaissé un but puisque Pépé l’a pris contre-pied sur penalty (le seul tir cadré lillois dans le premier acte, ndlr). En deuxième période, Steve Mandanda a vécu le même scénario. Pas inquiété, il s’est incliné une seconde fois dans le temps additionnel (90e+4).

Sarr (3,5) : présent au poste de latéral droit dans le 5-4-1 de Rudi Garcia, l’ancien Messin s’est montré très actif et a touché de nombreux ballons (36 en première période). Intéressant défensivement face à Bamba, il a aussi ajusté un bon centre qui a failli amener l’ouverture du score (32e). Mais au retour des vestiaires, il a manqué de justesse dans ses transmissions et est resté beaucoup trop haut sur le terrain, laissant Leao frapper au but (83e) ou Ikoné servir Pépé pour le deuxième but (90e+4).

Kamara (5) : pour sa seizième apparition de la saison en championnat, le défenseur de 19 ans n’a pas eu grand chose à faire dans le premier acte puisque les Dogues n’ont pas été très dangereux. Précis dans la relance, le natif de Marseille a plutôt rempli le contrat défensivement, lui qui a laissé sa place à Balotelli (74e). Très attendu aujourd’hui, l’attaquant italien a trouvé le chemin des filets de la tête après plusieurs tentatives (90e+5).

Rolando (5) : au milieu de la charnière centrale, composée de trois joueurs ce soir, le défenseur portugais n’a pas été le moins bon de son équipe. Auteur de quelques interventions importantes, il a tenté de repousser les assauts lillois. En deuxième période, il a même réalisé un sauvetage sur sa ligne devant Pépé (55e). Tout n’est donc pas à jeter dans son match, loin de là.

Luiz Gustavo (3,5) : auteur de prestations plutôt convaincantes dernièrement, le capitaine de l’OM (en l’absence de Payet) a tenté de sauver les siens dans sa surface ou en dehors, mais a plutôt plombé son équipe. Juste avant la pause, le Brésilien a concédé un penalty pour un tacle dangereux sur Celik (44e). Et en fin de match, il a couvert Pépé qui a pu inscrire son deuxième but de la soirée (90e+4).

Amavi (3) : toujours titulaire au poste de latéral gauche, le joueur de 24 ans a commencé par un joli centre vers Thauvin (2e). Très offensif comme d’habitude, il a surtout souffert défensivement face à Pépé et Celik. Sur le penalty concédé par Luiz Gustavo, c’est lui qui a été éliminé en premier par le latéral turc avec un petit pont... Et sur l’ensemble de son match, il a perdu quinze ballons sur quarante touchés. Remplacé par le jeune Rocchia (88e).

Thauvin (2) : le meilleur buteur du club phocéen a vécu une rencontre plus que compliquée... L’international français a pourtant bien débuté avec une première frappe contrée (2e), mais le reste n’a pas été glorieux ! Avec seulement tente ballons touchés, le champion du Monde n’a jamais pu s’illustrer. Pire, le numéro 26 a été expulsé pour un geste d’énervement sur Koné (67e). Un match catastrophique de sa part.

Lopez (6) : placé devant la défense, le jeune milieu phocéen a semblé très à l’aise, comme souvent dernièrement. Disponible dans l’entrejeu, il a organisé le jeu de son équipe en l’absence d’un numéro 10 dans le schéma tactique. Le joueur de 21 ans a terminé avec 80 ballons joués, soit le plus haut total sur l’ensemble des joueurs de ce match. Seul ombre au tableau : il en a perdu énormément, à savoir 17.

Strootman (5) : recruté cet été, l’ancien joueur de l’AS Roma a encore une fois apporté de l’agressivité et de l’impact dans les duels. Bien présent au milieu, le Néerlandais aurait même pu trouver le chemin des filets suite à un coup de tête à côté sur corner (59e). Mais comme plusieurs joueurs de son équipe, il n’a pas su apporter cette petite touche qui aurait pu faire la différence.

Radonjic (5,5) : titulaire pour la troisième fois de la saison en Ligue 1, l’international serbe a fait preuve de générosité et de combativité, mais n’a pas réussi à faire la différence. Il a d’abord ouvert le score très tôt mais son but a été refusé pour un hors-jeu de Mitroglou (3e). Finalement, l’ancien joueur de l’Etoile Rouge a surtout couru, mais très souvent dans le vide. On retiendra cependant son envie, lui qui n’a pas arrêté de presser et d’offrir des solutions de la première à la dernière minute du match.

Mitroglou (2) : préféré à Valère Germain pour occuper seul la pointe de l’attaque, le Grec a traversé ce match. D’abord mal placé sur la frappe de Radonjic, il a été signalé hors-jeu et l’OM n’a pas pu ouvrir le score (3e). Ensuite, l’ancien joueur de Benfica a manqué son face à face avec Maignan (41e). Au final, Kosta Mitroglou n’a touché que treize ballons en 74 minutes de jeu, pour cinq perdus. Remplacé par N’Jie (74e), qui a plus montré que son coéquipier en moins de temps.

Maignan (7) : le portier formé au PSG a été battu une première fois par Radonjic, mais le but a finalement été refusé, Mitroglou gênant sa visibilité (5e), avant de capter la tête du Serbe (9e) et de sauver les siens devant son coéquipier Soumaoro (32e). Il a bien anticipé devant Radonjic (39e). Il a ensuite capté une frappe lointaine d’Amavi (81e). Finalement, il a cédé sur une tête de Balotelli (90e+6).

Çelik (6) : il a démarré son match par un mauvais marquage sur Radonjic (9e). En fin de première période, il a déboulé, éliminant Amavi et s’est fait découpé par Gustavo et a obtenu un penalty, transformé par Pépé après visionnage de la VAR (45+2e). Finalement blessé, il a cédé sa place à Pied (48e).

José Fonte (6) : lui aussi a d’abord manqué de présence face à Radonjic (9e), mais a été le lillois qui a touché le plus de ballons dans le premier acte (40). Il a bien contenu Mitroglou et a une nouvelle fois fait parler sa solidité. Il a touché un total de 69 ballons. Très satisfaisant pour le Portugais du LOSC.

Soumaoro (5,5) : le capitaine des Dogues a connu une première frayeur, passant proche de marquer contre son camp, mais Maignan réalisait un sublime réflexe (32e). Il a ensuite été averti pour une semelle sur Mitroglou (50e), sur qui il est parfaitement intervenu ensuite (66e). En fin de match, il s’est fait bouger par Balotelli sur la réduction du score (90e+6).

Koné (6,5) : le remplaçant de Fodé Ballo-Touré a été intéressant dans son couloir gauche, distillant un bon centre pour Xeka, finalement contré (35e). Il a également provoqué l’expulsion de Florian Thauvin, dont le geste reste incompréhensible (66e). Il a gagné le plus de ballons pour son équipe (11). Une bonne copie pour le nouveau titulaire lillois dans le couloir gauche.

Thiago Mendes (6) : l’homme clé des Dogues a encore une fois été la plaque tournante du jeu, enchaînant passes vers l’avant et conservation de balle. Le Brésilien a été intéressant, récupérant 10 ballons. Il en a finalement touché 67, un gros total, le 3e meilleur de son équipe.

Xeka (5,5) : de retour dans le onze de départ, le Portugais a d’abord été assez frêle dans l’entrejeu, avant d’inquiéter la défense adverse, bien trouvé par Koné (35e). Il a également été présent dans le coeur du jeu en première période (28 ballons touchés). Au final, il a été un peu agacé, mais a tenu, à l’image des Dogues.

Ikoné (5,5) : également ancien parisien comme Maignan, Ikoné a d’abord sauvé les siens face à Thauvin (3e). Offensivement, on l’a trop peu vu mettre le danger dans les rangs marseillais, jusqu’à un contre éclair dans les dernières secondes où il a parfaitement servi Pépé, auteur d’un doublé (90e+4).

Bamba (6) : le moins en vue de la Bip-Bip lors des derniers rendez-vous a d’abord inquiété la défense de l’OM, bien trouvé par Pépé (19e), avant de mettre en difficulté Kamara (24e). Il a clairement été le plus en vue des offensifs lillois dans le premier acte, mais a baissé de pied dans le deuxième. Une copie correcte pour l’ancien stéphanois.

Leão (5) : celui qui restait sur 4 buts lors des 4 derniers matches a d’abord été invisible en première période, incapable d’apporter le danger dans la défense marseillaise (seulement 7 ballons touchés, plus faible total des 45 premières minutes). Son huitième ballon a presque été décisif, mais Pépé a buté sur Gustavo (55e). En contre, il a ensuite manqué une occasion de tuer le match (83e). Remplacé par Soumaré (86e).