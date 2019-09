Cette huitième journée de Ligue 1 aura un nouveau choc pour sa clôture. En effet, le Stade Rennais, vainqueur de la dernière Coupe de France, se déplace dans le sud de la France pour affronter l’Olympique de Marseille, qui tient particulièrement bien la route depuis l’arrivée sur le banc de l’Orange Vélodrome d’André Villas-Boas. Le Portugais visera une nouvelle victoire pour essayer de se rapprocher du podium (à un point de Nantes et Angers).

Pour Rennes, qui aura un rendez-vous européen cette semaine délicat à gérer avec un déplacement à Rome pour affronter la Lazio, ce sera l’occasion de repasser au classement devant son adversaire du soir. D’autant que les Bretons réussissent plutôt bien sur la Canebière avec deux victoires et un nul sur les cinq dernières rencontres jouées à Marseille. À Julien Stéphan de montrer qu’il peut faire une nouvelle très belle performance en Ligue 1.

5-3-2 pour Rennes ?

Pour cette rencontre, André Villas-Boas ne pourra pas compter sur Dimitri Payet et Boubacar Kamara, suspendus, ni sur Florian Thauvin et Alvaro Gonzalez tous deux blessés. Il devrait reconduire une équipe proche de celle qui a obtenu un nul à Dijon et donc ressortir son 4-3-3. Steve Mandanda devrait garder les buts et devrait aussi être protégé par Hiroki Sakai, Lucas Perrin, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Au milieu de terrain, Kevin Strootman sera probablement la sentinelle et entouré de Maxime Lopez et Morgan Sanson même si un doute subsiste sur la titularisation de Valentin Rongier. Enfin devant, du classique avec un trio Bouna Sarr, Valère Germain et Dario Benedetto.

Du côté du fils de l’adjoint de Didier Deschamps, qui s’est fait un prénom, on pourrait opter pour une défense à cinq juste devant Édouard Mendy. Hamari Traoré et Faitout Maoussa devraient jouer les pistons de chaque côté quand l’axe central pourrait être occupé par Damien Da Silva, Jérémy Morel et Jérémy Gélin. Benjamin Bourigeaud et Clément Grenier devraient encadrer la pépite Eduardo Camavinga. Devant, la charge de mettre des buts reviendra à Raphina et à Adrien Hunou, probablement préféré à Mbaye Niang.

