« On me dit : "tu as tort de critiquer de Mandanda". Mais je critique qui je veux ». Lors d’une de ses pastilles pour Le Phocéen, il y a quelques mois de cela, le truculent René Malleville s’est laissé aller à cette petite phrase, reprise par de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que les prestations du gardien phocéen, à l’époque, étaient loin d’être irréprochables. Aujourd’hui, ces critiques ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Et pour cause. Le portier, affûté comme rarement depuis cet été, a retrouvé, avec le brassard de capitaine, une influence dans les résultats et les prestations de son équipe.

Solide depuis le début de l’exercice (28 arrêts, meilleur total en Ligue 1 avec le Toulousain Baptiste Reynet), il a confirmé avec la venue du Stade Rennais (1-1, 8e journée de L1) en sortant notamment une double parade décisive devant Adrien Hunou, à bout portant, à un moment-clé de la rencontre. André Villas-Boas l’a évidemment salué en conférence de presse, parlant d’arrêt « miracle ». « Il est bien, avec de la confiance, c’est bon pour nous. J’espère qu’il profite aussi de ce moment et du travail qu’on fait. Sa qualité n’est pas seulement due à notre travail, mais maintenant il a la confiance. À chaque match, il fait des arrêts incroyables. C’est bon pour l’équipe. Il a été décisif, il est là pour ça », a-t-il lancé.

Un retour chez les Bleus ?

Le Fenomeno, encensé par le public de l’Orange Vélodrome dimanche soir, a savouré. « C’est sûr que ça fait toujours plaisir. Je les remercie, car ça fait du bien, tout simplement. Avec la victoire, ça aurait été encore plus appréciable », a-t-il confié, revenant sur son intervention décisive. « Il tire sur moi, c’est facile (rires). La première il enchaîne, je me relève assez rapidement, et j’anticipe sur ma gauche, main opposée. De temps en temps, il faut un peu de réussite », a-t-il lâché, modeste.

Saignant et influent, le n° 1 olympien pourrait surfer sur sa forme du moment pour retrouver les Bleus, à l’occasion du prochain rassemblement. AVB est son supporter n° 1. « Je pense qu’il mérite cet appel en sélection. C’est l’objectif final quand tu as ce niveau », a conclu le technicien lusitanien. Steve Mandanda met tout le monde d’accord depuis le début de l’exercice dans les buts de l’OM.

