Du côté de l’Olympique de Marseille, on semble avoir retrouvé la tranquillité après une première partie de saison et un mois de janvier pour le moins agités. L’arrivée de Mario Balotelli, qui s’est déjà mis tout le monde dans la poche, et les bons résultats obtenus en Ligue 1 (3 victoires et 1 nul sur les 4 dernières journées) ont effectivement calmé les ardeurs, alors que Rudi Garcia était par exemple de plus en plus pris en grippe par les supporters. Mais une chose est sûre, il va y avoir du mouvement cet été, et les dirigeants phocéens travaillent déjà sur plusieurs dossiers comme l’explique RMC Sport.

Le premier devrait être celui de gardien de but. Steve Mandanda réalise une saison plutôt mitigée, et du côté du club, on prépare déjà l’après-Mandanda. Comme l’explique RMC Sport, Andoni Zubizarreta, directeur sportif olympien, cherche un gardien capable de concurrencer l’actuel titulaire, ce qui n’effraie pas pour autant l’international tricolore. Devant lui, ça va aussi bouger, puisque le départ de Rolando serait pratiquement acté. Aucune discussion n’a démarré pour prolonger son contrat qui expire en juin, et la direction marseillaise souhaiterait rajeunir l’effectif.

Une qualification - ou non - en Ligue des Champions va beaucoup jouer

Adil Rami, qui a perdu de l’importance au fur et à mesure que la saison a avancé, la faute à cette nouvelle charnière Kamara - Caleta-Car, pourrait lui aussi quitter le sud de la France. Si un club de MLS est déjà venu aux nouvelles cet été, il avait refusé, mais cela pourrait être différent l’été prochain. Tout dépendra aussi des prestations de l’OM d’ici la fin de la saison, puisqu’une qualification en Ligue des Champions pourrait le pousser à rester, mais l’aventure américaine ne le laisserait pas insensible, pour des raisons personnelles notamment.

Quant à Luiz Gustavo, il ne serait plus forcément à l’aise au club, notamment à cause « des états d’âme de certains coéquipiers », ainsi que par ses passages sur le banc. Quant à Dimitri Payet, il a lui aussi vu son temps de jeu diminuer, et si l’OM n’accroche pas la Ligue des Champions, il risque d’être l’un des joueurs sacrifiés pour renflouer les caisses, alors que la rumeur d’un départ vers la Chine était déjà apparue cet été. La fin de saison sera donc décisive pour l’avenir de plusieurs joueurs majeurs du club...