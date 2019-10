Belle affiche pour lancer ce samedi de football en France. Le Paris Saint-Germain accueille Angers pour ce duel de la 9e journée de Ligue 1, qui va donc opposer le leader du championnat à son surprenant dauphin. Si la première position du club francilien n’est clairement pas une surprise, les Angevins ont réussi à se hisser jusqu’à la deuxième marche du classement et réalisent donc un début de saison aussi bon qu’inattendu.

En revanche, les troupes de Stéphane Moulin peinent loin de leurs terres, n’ayant remporté qu’un seul de leurs trois déplacements. Les Parisiens eux sont plutôt sereins dans leur antre, avec trois victoires et ce petit accident face au Stade de Reims (2-0). On notera aussi que les huit dernières confrontations entre les deux équipes toutes compétitions confondues se sont soldées par des victoires parisiennes, et Angers n’a jamais battu le PSG dans son histoire.

Encore des absents côté parisien

Privé de nombreux joueurs (Mbappé, Cavani, Draxler, Dagba, Kehrer) comme c’est habituel depuis le début du championnat, Thomas Tuchel devrait aligner un 4-3-3 aujourd’hui. Keylor Navas sera présent dans les cages, protégé par une ligne de quatre composée de Bernat, Kimpembe, Diallo et Marquinhos qui évoluera à droite. Idrissa Gueye, Marco Verratti et Ander Herrera composeront l’entrejeu parisien. Devant, on retrouvera Neymar, Choupo-Moting et Angel Di Maria.

En face, Moulin devrait lui aussi miser sur un 4-3-3, avec Ludovic Butelle dans les cages. Traoré et Thomas composeront la charnière centrale, épaulés par Rayan Aït-Nouri et Manceau sur les flancs. Santamaria, Bobichon et Pereira Lage seront alignés au milieu de terrain. Sur les ailes, Ninga et Capelle devront servir un Rachid Alioui qui sera le principal danger pour le club de la capitale.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10