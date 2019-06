« Leonardo se rapproche d’un retour au PSG ». Ce jeudi matin, nous vous relayions les informations de Sky Sport en Italie annonçant le retour de Leonardo au Paris SG au poste de directeur sportif. RMC Sport confirme l’information et se veut même affirmatif : le Brésilien, qui a démissionné de son poste à l’AC Milan il y a quelques jours, va revenir, précisant toutefois qu’aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties.

Son retour pourrait néanmoins être officialisé en début de semaine prochaine à en croire les informations de RMC Sport. Il ne sera toutefois pas présenté à la presse avant d’avoir bouclé sa première recrue selon la radio. Déjà à pied d’oeuvre, l’Auriverde fait le forcing pour tenter de convaincre le défenseur central des Pays-Bas et de l’Ajax Amsterdam Matthijs de Ligt (19 ans).

Henrique paie les pots cassés

Le come-back de Leonardo, six ans après son départ précipité suite à une bousculade sur un arbitre dans les couloirs, scelle le sort d’Antero Henrique du côté du club de la capitale. Conforté il y a quelques jours pas sa direction, le Portugais, en froid avec l’entraîneur Thomas Tuchel depuis plusieurs mois, négocie désormais une résiliation de contrat à l’amiable avec celle-ci, assure RMC Sport.

Leonardo aura un été agité avec différents dossiers chauds à gérer : du cas Neymar aux revendications de Kylian Mbappé, en passant par le cas des gardiens de but suite au départ de Gianluigi Buffon et le fameux milieu de terrain que Tuchel réclame depuis son arrivée du côté du Parc des Princes... La mission est claire : refaire rêver le PSG plus grand.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10