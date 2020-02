Des matches dominés, des victoires éclatantes, pas de but encaissé depuis les deux rencontres face à Monaco, la séquence vécue par le PSG depuis le mois de janvier approchait la perfection. Jusqu’à la 69e minute de PSG-Montpellier samedi et la sortie du terrain de Kylian Mbapppé, fâché et pris à partie par son entraîneur Thomas Tuchel. C’est désormais cela qui fait jaser toute l’Europe, les médias espagnols se régalant de cette scène qui sera un épisode supplémentaire dans le feuilleton d’un futur départ au Real Madrid.

Mais au-delà de l’impact médiatique, c’est un véritable problème à appréhender pour Tuchel dans sa gestion de groupe. Hier, il s’est exprimé longuement sur le sujet en conférence de presse, s’échinant à déminer le terrain malgré les nombreuses questions, à chaque fois plus piquantes. Auparavant, il avait retrouvé ses joueurs pour débriefer la rencontre. Et avait donc pu évoquer avec eux cet incident. Le quotidien L’Equipe rapporte la tonalité de son intervention.

Mbappé y est allé trop fort

Comme souvent, Thomas Tuchel a loué l’état d’esprit global de ses troupes pour cette rencontre largement gagnée mais il a bien été obligé d’aborder le cas Mbappé. Sans s’attaquer à son attaquant , il aurait expliqué qu’il n’était pas « nécessaire de donner à manger aux journalistes ». Ce qu’il a détaillé plus tard face à la presse, regrettant que le comportement de Mbappé, en plus de la polémique concernant l’anniversaire de Neymar, relègue aux oubliettes la bonne performance collective contre Montpellier.

Réuni avec ses coéquipiers, Kylian Mbappé n’a pas saisi l’occasion pour s’excuser. Il aurait cependant reconnu y être allé un peu trop fort. Il ne voulait cependant pas manquer de respect aux remplaçants, et plus particulièrement à Edinson Cavani et Mauro Icardi, les deux hommes entrés en jeu à cet instant-là (Pablo Sarabia avait été remplacé en même temps que Mbappé). A noter également que Leonardo, le directeur sportif, n’est pas intervenu sur le sujet. Une manière aussi de dédramatiser un fait qui arrive régulièrement dans tous les clubs.