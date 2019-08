Ce dimanche soir est un soir que ne devrait pas rapidement oublier Eric-Maxim Choupo-Moting. Annoncé partant depuis le début de l’été, l’international camerounais, qui a participé à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) cet été, est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Pourtant, il sait très bien qu’il ne part pas titulaire dans l’esprit de Thomas Tuchel, son entraîneur qui, visiblement, l’avait ardemment voulu l’été passé pour venir jouer les doublures d’Edinson Cavani.

Aimé par le Parc des Princes, qui lui a même chanté une chanson, Choupo-Moting a remplacé au pied levé un Edinson Cavani rapidement sorti sur blessure (9e) contre Toulouse ce dimanche soir (4-0). En première mi-temps, à l’image de son équipe, il a eu du mal à réaliser ce qu’il voulait et il faut dire que son style emprunté faisait toujours un peu rire. Mais en deuxième période, c’est un autre homme que nous avons découvert. Il a ouvert le score tout seul avec un enchaînement somptueux et une roulette bien sentie pour se débarrasser de ses poursuivants.

« Je ne sais pas si c’est mon meilleur match avec le PSG »

Avec cette réalisation, il libérait donc les siens, qui allaient ensuite se régaler et le Camerounais s’offrait même un doublé. C’est peu dire qu’il était l’homme de la soirée et Marco Verratti, passant, regard malicieux, en zone mixte, ne s’arrêtait pas et ne cessait de répéter aux journalistes « Choupo, Choupo ! » Évidemment, le joueur du match, crédité d’un 8 par la rédaction Foot Mercato, s’est arrêté longuement pour parler aux médias, sourire aux lèvres.

« C’était un très bon match de nous tous. De moi aussi je crois. C’est une très belle victoire. Le football, bien sûr, c’est un jeu collectif, je pense que nous avons fait un bon match. Je ne sais pas si c’est mon meilleur match avec le PSG. Ce n’est pas à moi de décider. Moi je donne mon meilleur. On a gagné ensemble et on a fait un très bon match ensemble, c’est le principal », détaillait-il humblement. De toute façon, Thomas Tuchel devra faire avec lui puisque Neymar n’est pas encore revenu dans le groupe et que Mbappé et Cavani vont être absents. Une chance pour lui de briller enfin dans la capitale.

