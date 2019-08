Ce dimanche soir, tout état réuni - à part Neymar - pour se remettre de la claque reçue après la défaite contre le Stade Rennais la semaine passée (1-2). Dans un Parc des Princes chauffé à blanc, les Parisiens ont tout de suite mis beaucoup de rythme afin de faire vaciller cette défense. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu. Suite à un contrôle en extension suivi d’une frappe, Edinson Cavani est sorti, sur blessure avant même le quart d’heure de jeu (9e).

Presque dans la foulée, ce fut au tour d’Abdou Diallo de demander à être remplacé. Thomas Tuchel décidait alors de faire appel à Thiago Silva, posé sur le banc de touche. Enfin, en deuxième période, suite à une longue accélération, Kylian Mbappé s’effondrait derrière les buts gardés par Baptiste Reynet. Il sortait ensuite au profit d’Arthur Zagre. Cela commence à faire un peu beaucoup pour une équipe qui manquait déjà de profondeur de banc l’année passée.

Les blessés sont venus gâcher la fête

« C’est allé très vite, malheureusement, Edi s’est blessé, j’espère que ce n’est pas trop grave pour lui et je devais vite rentrer dans le match. Il faisait chaud, donc c’était plus facile pour être bien. Comme vous l’avez dit, c’est un collectif, on a besoin de tout le monde. Malheureusement Edi s’est blessé, Kylian aussi. J’ai eu ma chance et je crois que c’était un bon match. Je ne sais pas si je vais jouer plus. Je l’ai déjà dit, j’espère qu’ils ne sont pas blessés gravement parce que déjà la saison dernière on a eu des problèmes avec les blessés on ne veut pas de ça encore cette saison, j’espère qu’il n’y aura pas de problème pour les deux », a expliqué le héros du soir, Eric-Maxim Choupo-Moting.

Pour sa grande première, Idrissa Gueye s’est lui aussi présenté en zone mixte. S’il avait le sourire, il n’a pas pu fêter cela totalement. « C’est vrai, on est content et il y a ces blessures qui viennent gâcher un peu la fête. On est triste pour eux, mais on espère que ce ne sera pas pour une longue durée parce que ce sont des joueurs importants pour nous et on espère les récupérer le plus rapidement possible », a avancé le milieu de terrain. Maintenant, c’est à Thomas Tuchel de se creuser la tête...

