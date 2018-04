Le Parc des Princes va célébrer ses champions. Si contre l’AS Monaco (7-1), l’enceinte parisienne souffrait d’un manque cruel d’ambiance suite au huis clos partiel infligé par la LFP, ce dimanche soir, la ferveur devrait bien être au rendez-vous. Pour cette avant dernière rencontre au Parc, Unai Emery doit composer avec pas mal d’absences au milieu de terrain. Dans les buts, on retrouvera Alphonse Areola tout simplement étincelant face aux Girondins de Bordeaux dimanche dernier.

Devant lui, la charnière centrale Thiago Silva, Kimpembe devrait être alignée avec Kurzawa dans le couloir gauche et Alves à droite. Dans l’entrejeu, on pourrait retrouver Thiago Motta accompagné de Lo Celso et Julian Draxler. Marco Verratti, Lassana Diarra et Adrien Rabiot étant tous forfaits pour ce match. Enfin en attaque, on devrait voir le trio Mbappé, Cavani et Di Maria. Côté breton, Antoine Kombouaré ne débarque pas à Paris pour faire de la figuration.

Le technicien guingampais qui doit se passer des services de Coco (suspendu), Martins-Pereira et Lucas Deaux, devrait aligner un 4-2-3-1 ce soir. Dans les buts, Johnsson débuterait la rencontre avec devant lui la paire Sorbon, Kerbrat dans l’axe, accompagnée de Rebocho à gauche et Ikoko à droite. Devant la défense on trouverait le duo Didot, Blas. Le trio Thuram, Grenier et Benezet sera chargé d’alimenter en ballons Jimmy Briand. Déjà sacré depuis deux semaines, le PSG laissera-t-il une chance à son adversaire d’y croire ? Réponse à partir de 21 heures...