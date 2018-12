Kaka a arrêté sa carrière en 2017 alors qu’il évoluait à Orlando, en Major League Soccer (MLS). Depuis, le milieu de terrain brésilien est discret même s’il était présent à Paris ce week-end pour le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en 2019 dans l’Hexagone. Mais il n’en est pas inactif pour autant. En effet, l’ancien joueur de l’AC Milan et du Real Madrid prépare son retour dans le monde du ballon rond, pour un poste de direction.

« J’ai repris mes études et je prépare un diplôme en management du sport. Je me dirige plus vers un poste de directeur sportif pour commencer. Peut-être que je deviendrai entraîneur un jour. J’échange beaucoup avec Leonardo et Maldini qui sont managers à l’AC Milan, pour qu’ils me donnent des nouvelles », a-t-il commencé par expliquer dans un long entretien accordé au journal Le Parisien. Kaka a balayé de nombreux sujets dont le Paris SG.

Kaka pense à Paris

La question lui a forcément été posée sur Neymar, mais aussi sur la longue tradition des joueurs brésiliens dans la capitale française. Enfin, il lui a aussi été demandé s’il aimerait travailler pour le Paris Saint-Germain. « Devenir directeur sportif du PSG ? Pourquoi pas ? Je connais bien le président Nasser. C’est une bonne personne. Ce serait fabuleux de travailler pour Paris. Manager une telle équipe, avec une grosse structure, constituerait une bonne expérience », sourit-il.

Pour le moment, le poste de directeur sportif est occupé par le Portugais Antero Henrique. Toutefois l’ancien de Porto ne fait plus du tout l’unanimité et il se pourrait qu’il vive ses six derniers mois dans le club coaché par Thomas Tuchel. La place sera donc probablement libre d’ici peu et Kaka vient de poser, visiblement, sa candidature pour le poste. Une nouvelle révolution pourrait se préparer au PSG, mais chez les dirigeants cette fois.