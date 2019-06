« J’arrive à un second tournant de ma carrière. J’ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet ». Les propos de Kylian Mbappé lors de la cérémonie des Trophées UNFP avaient fait couler beaucoup d’encre, lançant un grand bal de rumeurs concernant l’avenir du natif de Bondy.

On a également entendu que le clan Mbappé lui chercherait une porte de sortie, et que la relation avec Neymar ne serait pas au beau fixe. Le joueur lui s’est plutôt montré discret, si ce n’est sur ces courtes déclarations en zone mixte après le match des Bleus face à Andorre. « Ce n’est pas le moment de parler de ça. Vous me parlez toujours du Real Madrid », avait lâché le buteur du Paris SG, visiblement lassé des rumeurs sur son avenir.

L’été 2020 va être décisif

Et voilà que la presse espagnole revient à la charge ce samedi. Marca explique notamment que le plan du joueur est assez clair : ne pas prolonger le contrat qui le lie au club de la capitale jusqu’en 2022. L’état-major veut faire de lui la star du projet, mais l’ancien de l’AS Monaco n’a pour l’instant pas l’intention d’étendre son bail. Le média ibérique précise qu’un départ cet été n’est pas forcément à l’ordre du jour, mais que tout pourrait se jouer lors du mercato estival 2020.

Dans un an, il ne restera effectivement plus que deux ans de contrat à l’international tricolore, ce qui rendrait la situation un peu délicate et qui pourrait pousser la direction à envisager un possible départ. Le joueur serait frustré à Paris, considérant que les résultats de l’équipe ne l’aident pas à devenir une star mondiale, et Marca précise que le Real Madrid est dans l’attente. Les Merengues espèrent que le joueur ne cédera pas aux juteuses propositions parisiennes pour pouvoir passer à l’attaque l’été prochain...

Portada @marca de mañana "La hoja de ruta de Mbappé"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/pslm2rpLKU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 28 juin 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10