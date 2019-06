Kylian Mbappé fait rêver les médias espagnols. En effet, depuis que le joueur du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France a laissé entendre que son futur dans la capitale pourrait être remis en question, les journalistes ibères n’ont d’yeux que pour lui. Dimanche dernier à Nantes, Mbappé a ainsi été immédiatement interpellé en zone mixte par des confrères espagnols venus uniquement pour lui demander si un transfert au Real Madrid était envisageable.

Lassé par ces questions récurrentes, le Tricolore a préféré passer son chemin et aller à la rencontre de fans l’entendant juste à côté des médias. Mais il en faut plus pour décourager les médias espagnols. Car pour eux, il n’y a pas de doutes : Kylian Mbappé veut quitter le PSG et rejoindre Zinedine Zidane au Real Madrid. Et cette fois, c’est la radio Cadena SER qui a remis une pièce dans la machine durant l’émission El Larguero diffusée cette nuit.

Mbappé plus heureux au PSG ?

Le média espagnol affirme que le natif de Bondy ne se sentirait plus très bien chez les Rouge-et-Bleu. L’attaquant français aurait ainsi moyennement apprécié le manque de soutien total de son entraîneur, Thomas Tuchel, dans sa quête du Soulier d’or. Une récompense symbolique qui a finalement été remportée par Lionel Messi. Battu par l’Argentin, Mbappé aurait ainsi vu une prime de 1,5 M€ s’envoler. Et ce n’est pas tout.

La Cadena SER affirme également que Mbappé ne s’entendrait plus avec Neymar et qu’il toucherait un salaire moins important que ce qui est annoncé (13 M€ par an et non 16 M€ d’après le média). Résultat : le père du joueur ferait tout son possible pour négocier un départ. Info ou intox ? Pour rappel, suite aux déclarations du Parisien aux trophées UNFP, l’ensemble des médias français s’accordait pour affirmer que Mbappé ne souhaitait pas plier bagage malgré son intervention très remarquée.