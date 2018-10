Cet été, Juan Bernat a quitté le Bayern Munich pour le PSG par la petite porte. Le latéral gauche espagnol souvent blessé, ne laissera pas franchement un souvenir impérissable à Munich. Pourtant, quelques mois après son départ, la presse allemande reproche désormais aux dirigeants munichois d’avoir cédé le joueur ibérique au club parisien ! Un retournement de situation improbable qui a provoqué le courroux d’Uli Hoeness vendredi. En conférence de presse, le dirigeant du champion d’Allemagne ne s’est pas privé pour égratigner son ancien joueur.

« Quand nous avons rencontré Séville en Ligue des Champions (la saison passée en quart de finale, ndlr), nous avons failli être éliminés et Bernat en était le seul responsable (le Bayern avait fait 0-0 au retour après l’avoir emporté 2-1 en Espagne, ndlr). Ce jour-là, nous avons décidé de le vendre. Notre bonheur ou notre malheur ne dépendent pas de Juan Bernat. Nous avons toujours une équipe de 16 à 17 joueurs de classe mondiale », lâchait ainsi le président munichois. Une sortie médiatique qui a fortement déplu à l’agent du joueur Vicente Flores.

Ce dernier a effectué une petite mise au point sur Spox et a regretté les propos tenus par Hoeness sur son protégé. « Les déclarations de Mister Hoeness sont très malheureuses. Juan Bernat s’est toujours senti à l’aise pendant ses quatre années au FC Bayern et a trouvé de nombreux amis dans le club et dans le vestiaire. Il n’a que des mots de gratitude pour ce grand club. Mais j’aimerais demander à Monsieur Hoeness ce qu’il pense en faisant de telles déclarations. Parce qu’il y a quelques mois, c’était lui qui voulait prolonger le contrat du joueur de cinq ans, » a ainsi précisé Flores. On attend désormais la réponse d’Uli Hoeness sur le sujet...