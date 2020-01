Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain affrontait l’AS Monaco dans le cadre de la première journée de Ligue 1 après les fêtes de fin d’année et donc de 2020. Pour la première dans notre championnat de Robert Moreno, les Asémistes ont été plutôt très convaincants et ont réussi à offrir aux spectateurs un très joli show ponctué d’un match nul prolifique en buts (3-3). Côté parisien, c’était compliqué et cette fois les quatre fantastiques (Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria) ont été absents des débats.

Enfin, presque tous. Puisque ce soir, le héros se nomme Neymar. Tant dans le jeu que dans l’attitude, il a été le meilleur parisien de la rencontre, inscrivant deux buts et voyant une de ses tentatives déviées dans son propre but par Fodé Ballo-Touré. Comme un patron, c’est lui, une fois n’est pas coutume, qui a été le seul parisien à se présenter devant les journalistes après la rencontre, en zone mixte. Et pour lui, c’était un match très compliqué ce dimanche soir.

« Je pense que vous vous trompez »

« Oui, un match difficile. Nous savions que nous aurions des difficultés. Ils ont une très bonne équipe et des joueurs de qualité. C’était un test pour nous. Nous sommes heureux de ce que nous faisons jusqu’à présent. Ce match n’a pas été notre meilleur match, mais nous avons bien joué. Nous allons nous améliorer chaque jour pour réussir une grande saison », a commencé par répondre l’ancien du FC Barcelone lors d’une des deux seules réponses auxquelles nous avons eu droit.

Dans la foulée, il a été interrogé sur le système de jeu de Thomas Tuchel qui incorpore, dans un 4-4-2 les quatre offensifs et qui semblait bancale ce dimanche soir. « Nous avons marqué 3 buts je pense que cela fonctionne bien. Nous nous entendons bien, nous avons de la qualité et nous le savons. Je pense que vous vous trompez avec cette question, mais j’ai répondu », a-t-il ainsi lâché un brin agacé, semble-t-il, par la question. C’est avec un Neymar de ce niveau, sur le terrain et en dehors, que le Paris SG pourra nourrir ses plus grands rêves cette saison.