C’est un retour sous haute tension que s’apprête à effectuer Neymar (27 ans) sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le numéro dix parisien, qui n’a plus porté la tunique francilienne depuis le 11 mai dernier face à Angers, pourrait en effet fouler pour la première fois samedi la pelouse du Parc des Princes samedi face à Strasbourg. Des débuts qui interviendraient donc après son retour avorté au FC Barcelone lors du mercato estival.

Titularisé avec le Brésil face à la Colombie (2-2) avant d’enchaîner trente minutes face au Pérou, l’ancien Barcelonais est désormais apte physiquement à jouer avec le PSG. Un événement qui suscite de vives tensions entre la direction du club parisien et ses supporters. Selon les informations de RMC Sport et Le Parisien, le Collectif Ultras Paris et le Paris SG se sont rencontrés mercredi pour aborder ce sujet brûlant.

Le CUP promet une réception épicée à Neymar

La direction parisienne aurait en effet confirmé à certains membres du CUP que Neymar allait bien effectuer son grand retour au Parc face au Racing. L’association de supporters a pris acte de cette information en affirmant aux dirigeants franciliens qu’une réception pour le moins épicée attendrait le principal protagoniste. Les ultras parisiens n’ont toujours pas digéré le comportement du numéro dix cet été et souhaitent que l’institution PSG soit respectée. Des banderoles hostiles sont donc à prévoir ce samedi au sein du Virage Auteuil.

Conscient des dommages collatéraux que pourraient provoquer ces actions, le board parisien aurait informé le CUP qu’aucune banderole ne serait acceptée dans l’enceinte du Parc des Princes. Une démarche qui a irrité au plus haut point les fans franciliens. Les représentants du Collectif Ultras Paris devraient ainsi communiquer leur décision avant samedi. Ces derniers envisagent plusieurs actions au Parc des Princes mais aussi en dehors pour marquer le coup. La menace d’un boycott du match de la cinquième journée de Ligue 1 reste crédible, tout comme un possible boycott du premier match en Ligue des Champions du PSG face au Real Madrid annonce RMC Sport ! Reste à savoir si les positions entre les deux parties peuvent se rapprocher dans les prochaines heures...

