« Il faut être plus "homme" (adulte) dans le vestiaire, plus uni, tous courir. De ce que je vois, il y a beaucoup de jeunes, je ne dirais pas un peu perdu, mais qui manquent d’écoute. Ils doivent écouter davantage. Parfois, certains plus expérimentés parlent, ils répondent. L’entraîneur parle, ils répondent. Une équipe ne va pas loin comme ça. Une équipe ne provoque pas sa chance ainsi ». Samedi, dans les couloirs du Stade de France, Neymar l’avait mauvaise.

Le Brésilien, furieux d’avoir perdu la finale de Coupe de France contre Rennes (2-2, 6 t. a. b. à 5) comme en témoigne son coup de sang en tribune face à un supporter adverse, s’en est pris publiquement à certains de ses partenaires, sans les nommer. Le Parisien croit savoir que l’international auriverde (96 sélections, 60 buts) visait deux hommes en particulier : Alphonse Areola (26 ans) et Presnel Kimpembe (23 ans).

Neymar apprécie peu l’assurance des deux champions du Monde

L’assurance des deux champions du Monde 2018 passerait plutôt mal auprès du n° 10 de la Seleção, d’autant qu’il considère que ses deux coéquipiers n’ont pas spécialement de quoi s’attribuer les mérites de ce sacre mondial, explique le quotidien. L’Équipe citait ce lundi le nom de Christopher Nkunku (21 ans), usant toutefois du conditionnel. Le Parisien est lui beaucoup plus affirmatif. Drôle d’ambiance donc au sein d’un vestiaire qui se fissure à mesure que les semaines passent.

Thomas Tuchel doit jouer les équilibristes d’ici la fin de saison pour gérer au mieux cette situation. L’Allemand, qui aurait préféré que le linge sale soit lavé en famille au sein du vestiaire, partage néanmoins le constat de sa star sur le fond. « Je sais ce que veut dire Neymar », a-t-il lancé lundi en conférence de presse, rappelant l’importance d’avoir des joueurs qui haïssent la défaite pour décrocher des victoires et des titres. Les dernières semaines de la saison risquent d’être longues au centre d’entraînement Ooredoo...