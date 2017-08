Cet été, le Paris Saint-Germain a frappé fort sur le mercato. Tout d’abord en enrôlant Dani Alves au nez et à la barbe de Manchester City mais aussi en arrachant Neymar au FC Barcelone en payant sa clause astronomique (222 millions d’euros) et apparemment ce n’est pas terminé puisque le PSG rêve de faire venir dans la capitale l’attaquant de l’AS Monaco Kylian Mbappé. Pour revenir au duo brésilien, c’est bien Neymar qui a convaincu Alves de signer à Paris et pas l’inverse.

Comme le latéral l’avait révélé à l’issue de la rencontre face à Amiens (2-0 pour le PSG) c’est Neymar qui a tout orchestré : « contrairement à ce que les gens pensent, c’est moi qui suis reconnaissant envers Ney, car c’est lui qui m’a convaincu de signer ici et non l’inverse (...) ». Une version qui tord le cou donc aux rumeurs qui expliquaient que l’ailier international brésilien avait longuement hésité avant de quitter le FC Barcelone pour la France dans un show qui a duré toute la fin du mois de juillet.

Tout bascule le 8 juillet

Tout s’est joué au mariage de Leo Messi. C’est à ce moment-là, le 30 juin, que Neymar a décidé d’aller à Paris alors qu’Alves était en route pour rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Début juillet, comme le révèle L’Equipe, Dani Alves, qui est libre après son départ de la Juventus, est d’accord avec Pep Guardiola, mais c’était avant que Neymar ne l’appelle. Le génie auriverde le supplie ne pas se précipiter et l’informe qu’il va sûrement rejoindre le Paris Saint-Germain.

Le latéral droit demande alors un temps de réflexion et, lors de son mariage, le samedi 8 juillet, Neymar lui aurait dit : « je vais à Paris, rejoins-moi ». Dès lors, Alves appelle son ex-femme qui lui fait office d’agent afin d’entamer des négociations avec le PSG. Elle fera un aller-retour express dans la capitale française pour négocier les termes du contrat de l’ancien du FC Séville. Trois jours plus tard, le 11 juillet, Dani Alves passe sa visite médicale et il attendra moins d’un mois pour voir débarquer son compatriote et ami Neymar. Un plan très bien rodé.