Avec 6 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, Edinson Cavani (31 ans) réalise un bon début de saison sous les couleurs du Paris SG. Pour autant, l’Uruguayen semble isolé au sein de la MCN. Quand Kylian Mbappé et Neymar se cherchent et se trouvent (le Brésilien donne 25% de ses ballons au Français, le Tricolore en offre lui 31% à l’Auriverde), le buteur de la Celeste, lui, doit se contenter des miettes (Ney lui donne 0,5% de ses ballons, Mbappé 5%). Contre l’Olympique Lyonnais dimanche (5-0, 9e journée de Ligue 1), il n’a même reçu aucun ballon de ses deux partenaires d’attaque sur les 40 minutes passées sur la pelouse...

Remplacé ensuite par Thilo Kehrer en raison de l’expulsion de Presnel Kimpembe, el Matador est sorti sans broncher, saluant Thomas Tuchel et le banc parisien. Mais selon L’Équipe, il n’en pensait pas moins. Déjà sorti contre Liverpool (3-2, 1ère journée de Ligue des Champions), le natif de Salto est apparu frustré, déçu et désabusé à en croire les informations du quotidien sportif. Il n’a d’ailleurs pas rejoint ses coéquipiers à l’heure d’aller célébrer la victoire devant le Collectif Ultra Paris, en bas de la Tribune Auteuil...

Edi a perdu des soutiens dans le vestiaire parisien cet été

Isolé au sein de l’attaque parisienne, Edi le serait aussi dans la vie du vestiaire d’après le journal. Avec les départs de Javier Pastore (AS Roma), Giovani Lo Celso (Betis) et Yuri Berchiche (Athletic), il a perdu cet été plusieurs partenaires dont il était très proche. Pour éviter tout risque de fracture naissante, son coach Thomas Tuchel a bien répété en conférence de presse qu’il était aussi important que les deux autres membres de la MCN, tout comme Nasser Al-Khelaïfi en zone mixte d’ailleurs. Ils peuvent compter sur le caractère de leur n° 9.

Son passé au PSG prouve que l’ancien Napolitain, sous contrat jusqu’en juin 2020, a un mental d’acier. Entre la cohabitation souvent difficile avec Zlatan Ibrahimovic, son exil obligé sur une aile de l’attaque parisienne ou encore l’épisode du penaltygate de la saison passée avec Neymar, Edinson Cavani est toujours resté droit et efficace. Au meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale de relever ce nouveau défi.