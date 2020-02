Mardi soir, Mauro Icardi retrouvait le chemin des filets face au FC Nantes (2-1) en déviant une frappe de Di Maria. Une dixième réalisation chanceuse en Ligue 1 qui doit permettre au buteur argentin de retrouver ses sensations dans la zone de vérité. Plus généralement, l’attaquant, qui appartient à l’Inter, peine à être trouvé par ses partenaires dans le jeu depuis plusieurs matchs. Une influence plus limitée qu’à l’accoutumée qui commence à interpeller les observateurs.

Présent en conférence de presse avant le choc face à l’Olympique Lyonnais dimanche au Parc des Princes, Thomas Tuchel s’est penché sur les performances de son joueur. Sans filtre, le technicien allemand n’a pas caché son inquiétude sur le comportement d’Icardi ces dernières semaines. Conscient que le principal protagoniste marque le pas, Tuchel en a profité pour lui adresser un message.

Thomas Tuchel garde confiance en Icardi mais...

« Je suis un peu inquiet si les attaquants n’ont pas la touche, la première occasion, il a eu une grosse occasion à Nantes, mais dans une phase plus facile, c’est but. Mais il est en difficulté et du coup, sa frappe est repoussée par le gardien. Il réfléchit un peu trop maintenant. Au début, quand il marquait beaucoup de buts, il ne pensait pas, » décrypte ainsi l’entraîneur du PSG. Ce dernier n’a pas hésité à rappeler que le natif de Rosario avait su être décisif en possédant cette chance qui sourit généralement aux audacieux.

« Contre Brest par exemple, il a eu de la chance mais il a été décisif. Qui sait si ce but contre Nantes peut lui redonner confiance. J’espère qu’il va retrouver la confiance, qu’il va marquer des buts, » confie ainsi l’ancien coach du Borussia Dortmund. Mais attention, Thomas Tuchel sait aussi effectuer des petites piqûres de rappel. Et Mauro Icardi ne déroge pas à la règle. « On peut aussi sentir qu’Edi gagne en intensité dans les entraînements, c’est bien aussi pour nous, » précise le technicien allemand. Mauro Icardi est prévenu, s’il ne retrouve pas rapidement sa flamboyance, le Matador rôde...