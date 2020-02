Samedi, en fin d’après-midi, le Paris Saint-Germain étrillait, au Parc des Princes, le Montpellier Hérault lors d’une rencontre de la 22e journée de notre très chère Ligue 1 (5-0). Mais après la rencontre, personne ne parlait vraiment du score fleuve. En effet, lors de sa sortie, peu après l’heure de jeu (69e), Kylian Mbappé s’attrapait assez étrangement avec son entraîneur, Thomas Tuchel. Évidemment, cela a beaucoup fait parler dans les heures qui ont suivi.

Ce dimanche, les deux hommes se retrouvaient pour un entraînement du Paris SG. Leonardo, le directeur sportif omnipotent du club de la capitale, était bien présent et une réunion avec l’ensemble des joueurs a eu lieu. Selon Le Parisien, le climat au centre d’entraînement de la formation francilienne était assez calme et apaisé mais les relations entre l’attaquant français et son entraîneur allemand demeurent fraîches et surtout très tendues alors que l’avant-centre négocie une prolongation de contrat.

Une incidence sur la prolongation ?

Le champion du Monde 2018 reproche plusieurs choses à son coach. La première est qu’il n’aime pas sortir en premier dans une rencontre. Le Parisien a vérifié, il est celui qui est sorti le plus de fois, avec l’attaquant Mauro Icardi, mais surtout le plus tôt dans la rencontre (73e minutes, 76e pour l’ancien de l’Inter). Évidemment, Angel Di Maria sort moins tout comme la star brésilienne Neymar, qui, elle, n’est revenue sur le banc qu’à une seule reprise.

Alors que les négociations entre les deux parties pour étendre le bail du natif de Bondy ont commencé, cette altercation, qui n’est pas la première, peut-elle avoir une incidence ? Concernant la volonté du Paris SG de prolonger sa jeune star absolument pas, mais qu’est-ce que le joueur va lui penser ? Voudra-t-il poursuivre sous les ordres d’un coach dont il ne semble ni comprendre la stratégie ni la communication ? Personne ne peut le dire, à part le principal intéressé.