Quelques jours après l’échec cuisant du PSG face à Manchester United en Ligue des champions, les langues se délient au sein du club parisien. Un peu plus tôt cette semaine, Marquinhos avait déjà adressé un message d’espoir aux supporters parisiens sur ses réseaux sociaux. Samedi, le défenseur central Presnel Kimpembe diffusait une vidéo où il évoquait le fiasco de mercredi soir au Parc des Princes. Cette fois, c’est Kylian Mbappé qui a souhaité s’exprimer dans l’émission Téléfoot ce dimanche.

Visiblement très affecté par cet ultime camouflet, le meilleur buteur de Ligue 1 n’a pas caché sa frustration et son incompréhension après cette élimination retentissante. Touché, l’ancien Monégasque a tenté d’expliquer l’inexplicable. « On est abasourdis. Je ne trouve pas les mots, je n’ai pas réussi à dormir, c’est pareil pour tout le monde. C’est difficile. On avait beaucoup travaillé pour arriver à ce moment, et on se fait éliminer. On est déçus. Le foot continue, on va essayer de relever la tête pour la fin de saison, » a d’abord confié le natif de Bondy à la croisée des chemins.

Kylian Mbappé veut rester au PSG

Au bord du gouffre, le jeune attaquant du PSG se voulait fataliste en abordant la soirée cauchemardesque de mercredi. « Je n’arrive pas trop à me projeter. C’était notre objectif, c’est pour ça qu’on bossait, que les supporters nous supportaient. Le stade était plein, ils ont fait leur taf, ils nous ont soutenus. On a gâché la fête. On n’a pas voulu la gâcher mais on l’a gâché, » estime Mbappé. Désireux de tourner la page malgré le choc émotionnel suscité par l’élimination, l’international français préfère se focaliser sur les prochains mois, cruciaux pour le Paris Saint-Germain.

« Il y a beaucoup de personnes qui doutent ou qui vont douter. Je crois en ce projet, on va arriver à faire quelque chose de bien dans ce club. J’espère que les supporters vont continuer à nous soutenir, ils l’ont toujours bien fait, il faut qu’on fasse bien notre travail. On va continuer à travailler il nous reste que ça. Essayer de s’améliorer. Si on est éliminés, c’est qu’il nous manquait des choses, qu’on n’était pas à la hauteur, » confie le champion du monde. Ce dernier a profité de son intervention médiatique pour effectuer un point sur son avenir. Et qu’on se le dise, l’avenir de Kylian Mbappé se situe encore au PSG. « Je pense que je serai là, c’est sûr même. Avec ce qui vient de se passer, avant c’était déjà acté. Mais avec tous les problèmes que vont engendrer cette élimination, pas besoin que ma situation personnelle vienne ajouter des choses à ça, » rétorque le numéro sept parisien. Suffisant pour panser les plaies des supporters du Paris SG ?