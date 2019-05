Mais que se passe-t-il au Paris Saint-Germain ? Où est passée l’équipe qui régnait sur la Ligue 1 durant les 6 premiers mois de la saison ? Malgré un onze de départ gavé d’internationaux malgré les absences de Cavani, Mbappé ou encore Verratti, le club de la capitale s’est de nouveau effondré à Montpellier (défaite 3-2), après avoir mené 2-1 à l’heure de jeu. Et patatras. Comme face à Manchester United en Ligue des Champions, comme face à Rennes samedi dernier en finale de la Coupe de France, des erreurs individuelles ont plombé la formation entraînée par Thomas Tuchel. Kimpembe a encore marqué contre son camp, Paredes a perdu un ballon incroyable devant sa propre surface et personne n’a su inverser le cours de la rencontre.

Il est ainsi étonnant de voir des joueurs d’expérience comme Buffon et Dani Alves être happés par un tel trou noir. Le Brésilien s’est d’ailleurs exprimé après le match, et a dévoilé son impuissance face aux résultats actuels. « Je crois que c’est assez compliqué car le PSG n’est pas habitué à ce genre de situation. Les choses sont arrivées en boule de neige et nous n’arrivons pas à gérer cette situation ni à l’assimiler pour donner une réponse positive. Je crois que quand nous jouons beaucoup, les objectifs deviennent plus compliqués. Mais par respect pour le PSG, par respect pour le maillot et les couleurs que nous défendons, nous devons avoir plus d’exigence. C’est dans les moments comme cela qu’on voit les vrais joueurs, et au PSG il y en a beaucoup. Mais nous devons donner une réponse au plus vite possible », a-t-il lancé, relayé par L’Equipe. Dani Alves se rappellera sûrement que lui-même a demandé récemment à être plus écouté au sein du club parisien.

Marquinhos appelle à la révolte

Autre joueur à s’être exprimé après la rencontre, Marquinhos a dit aussi tout son désarroi face à la situation actuelle (1 seule victoire sur les 6 derniers matches), comme le rapporte Le Parisien. « C’est un moment difficile et dur. Dans ces moments-là, il n’y a que le mental et le travail. C’est le message qu’il faut passer dans le vestiaire. Le foot, c’est un travail collectif, une équipe. Si on ne pense pas l’un pour l’autre, surtout dans les moments difficiles… Quand tout va bien c’est trop facile de faire "allez on y va, on gagne des matchs, on enchaîne". On connaît nos responsabilités. On sait à quel point le PSG est grand et qu’il est détesté par beaucoup de gens. Mais il est aussi aimé par beaucoup d’autres. On doit gérer la pression dans les moments comme ceux-là et rester unis. Car c’est juste comme cela qu’on va s’en sortir. »

Le capitaine du PSG, en l’absence de Thiago Silva, a été l’un des rares à la hauteur sur la pelouse de la Mosson, avec le jeune Colin Dagba, mais il reconnaît les difficultés actuelles. « C’est difficile oui. On a déjà connu des moments difficiles mais on s’en est tout de suite sorti. On a su relever la tête et donner des réponses. Cela fait un petit moment qu’on n’a pas donné une bonne réponse ou montré un bon visage », a-t-il concédé. Mais alors, qu’attendre de la fin de saison et des 4 matches qu’il reste à disputer ? « On va faire quoi ? Entrer sur le terrain et encore montrer des visages comme ceux-là ? Ça va être très difficile pour nous car on va prendre des claques de toutes parts. De nos supporteurs, des médias et on va donner raison à tout le monde. (…) Il reste quatre matchs et on ne peut pas faire quatre matchs de merde et continuer à perdre des matchs. Il va se passer quoi après ? On est le PSG, on est champions il faut montrer un autre visage, prendre du plaisir et donner de la joie aux gens qui sont derrière nous. »