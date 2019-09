Deux équipes remaniées se tenaient face à face ce mercredi soir au Parc des Princes. Du côté du Paris Saint-Germain, seul Neymar faisait figure de star sur le terrain, Paredes était aligné au milieu avec Juan Bernat et Herrera quand Kimpembe accompagnait Abdou Diallo dans l’axe parisien. En face, à Reims, Boulaye Dia, Rémi Oudin et Romao débutaient aussi sur le banc. Pourtant, à la fin de la rencontre, c’était bien les Rémois qui allaient faire la fête après s’être imposés sur le score de deux buts à zéro. Présent en zone mixte, Marquinhos ne s’est pas cherché d’excuses, mais a prévenu les siens.

« C’est un coup dur, une défaite c’est toujours un coup dur, surtout à la maison. Il faut faire plus attention avec les points à la maison, qui sont importants. On sait que c’est difficile d’aller chercher des points à l’extérieur. Il faut qu’on montre notre force à la maison et qu’on continue à faire des bons matches. Ce soir c’n’était pas notre meilleure soirée, on n’a pas fait un bon match, on a perdu beaucoup de ballons, beaucoup de duels », a commencé par expliquer le Brésilien avant de mettre en garde ses coéquipiers.

« C’est ça notre défi cette saison »

« Quand on met le nez au Paris Saint-Germain, il faut garder le bon niveau, garder le haut niveau et ça, pour tout le monde. Tous les joueurs pourraient être titulaires, on a un très bon effectif. On avait des joueurs qui avaient du poids sur le terrain, ce n’est pas à cause des absents qu’on a perdu. On n’a pas fait un bon match. C’est vrai que c’est dur les matches tous les trois jours. On doit savoir garder notre niveau. Toutes les équipes en Europe y arrivent et c’est à nous de savoir faire ça cette saison. On a connu des saisons ou on a fait des bons matches, des bonnes performances ou on n’a pas réussi à garder notre niveau jusqu’à la fin de saison. Là, c’est le début de saison et il faut faire ça. On ne peut plus lâcher de points. On doit garder notre niveau. On doit continuer à travailler, c’est ça notre défi cette saison : garder notre niveau toute la saison », a-t-il ensuite poursuivi.

Parce que le réel problème du Paris SG, on le connait. Être fort en septembre ne sert pas à grand-chose. Par le passé, il avait déjà battu en début de saison le Bayern Munich et Liverpool en Ligue des Champions, compétition qui reste bien entendu un objectif dans la capitale, avant de s’effondrer en huitièmes de finale de la C1. Marquinhos, avec ce discours lucide préfère prévenir contre tout signe de relâchement et cela, dès maintenant !

