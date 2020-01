Neymar a voulu partir, il est finalement resté. Depuis, après des débuts délicats, il s’est repris en main. Et le voilà sur une série de 9 buts lors des 8 derniers matches ! Contre l’AS Monaco mercredi soir, il a marqué un penalty, trois jours après son doublé face à la même équipe, au Parc des Princes. Au-delà de ses statistiques, c’est un Neymar affûté physiquement et inspiré offensivement qui se balade sur les pelouses de Ligue 1. À cela s’ajoute désormais un aspect défensif plus marqué avec le passage au 4-4-2. Un système qu’il souhaite, comme il l’a expliqué, mais qui l’oblige à défendre de manière plus régulière et sérieuse.

Cela a semblé facile contre Saint-Étienne pour sa première apparition en 2020, moins contre Monaco dimanche dernier. Mercredi soir, Neymar a mis de l’implication dans son travail défensif, tout comme ses autres partenaires offensifs. C’est ce qu’a noté Thiago Silva après la rencontre. « Je crois que Neymar est bien, très bien, très motivé. Comme Kylian, Icardi et Di Maria, qui a fait un gros travail aujourd’hui, même s’il n’a pas marqué. Il était bien dans le match. Il a beaucoup couru et donné pour l’équipe. C’est ce qu’il faut faire. Nous derrière, on a récupéré beaucoup de ballons mais c’était plus facile avec le contre-pressing des 4 de devant. Au Parc, on ne l’avait pas bien fait. Le coach a donné toutes les informations possibles pour faire un match différent. »

Un effort défensif salué

Neymar a indiqué qu’il était concentré sur les objectifs du club. Une phrase passe-partout qu’il accompagne ces derniers temps d’une attitude positive sur le pré. S’il provoque toujours ses adversaires et se plaint de son traitement particulier reçu par les défenseurs adverses, il propose plus d’efforts défensifs à la perte du ballon. Relancé sur ce « nouveau » Neymar, Thiago Silva a répondu avec franchise.

« Ney continue, c’est le même garçon. Mais quand les choses marchent bien, il marque des buts et donne des passes décisives et les gens disent qu’il a changé. Pour moi, il n’a pas trop changé. La chose différente, il le fait sur le terrain. C’est un joueur conscient qu’ils (les 4 de devant, ndlr) doivent faire des efforts devant. Quand ils font les efforts comme dernièrement, c’est difficile pour toutes les équipes contre nous. On a 4 joueurs offensivement mais aussi 4 joueurs qui ferment les espaces. On ne demande pas qu’ils fassent du marquage comme Gana (Gueye, ndlr) ou Tanguy (Kouassi, ndlr). C’est juste faire le contre-pressing comme aujourd’hui et comme au Parc. » Puisque Neymar souhaite continuer à jouer avec ses trois compagnons offensifs, il sait qu’il devra continuer dans cette voie.