« Il faut être plus "homme" (adulte) dans le vestiaire, plus uni, tous courir. De ce que je vois, il y a beaucoup de jeunes, je ne dirais pas un peu perdu, mais qui manquent d’écoute. Ils doivent écouter davantage. Parfois, certains plus expérimentés parlent, ils répondent. L’entraîneur parle, ils répondent. Une équipe ne va pas loin comme ça. Une équipe ne provoque pas sa chance ainsi. On pèche toujours dans ce domaine. Ils doivent être plus intelligents pour gérer cela, eux encore plus ». Les propos de Neymar après la finale de Coupe de France perdue par le Paris Saint-Germain face à Rennes avaient fait beaucoup réagir...

Et en lisant l’édition de l’Equipe du jour, on comprend mieux pourquoi la star brésilienne a réalisé une telle sortie. C’est simple, Neymar voudrait devenir le patron du vestiaire parisien. L’ancien du Barça veut enfiler le costume de leader sur le terrain mais aussi dans les vestiaires. Il faut dire que l’attitude de certains jeunes formés au club - le quotidien cite Christopher Nkunku, Moussa Diaby et Presnel Kimpembe - agace le joueur de la Canarinha, qui a le feu vert de Thomas Tuchel pour remonter publiquement les bretelles de certains de ses coéquipiers.

L’attitude de Neymar ne passe pas auprès de tout le monde...

Derrière tout ça, il y aussi la volonté de se faire un peu plus respecter dans un vestiaire divisé, où une lutte de pouvoir entre les Brésiliens et les Francophones existerait bien. Plutôt que d’entrer dans les conflits, le numéro 10 du Paris Saint-Germain souhaite plus de cohésion entre les différentes parties ; une cohésion qu’il juge impérative pour triompher sur la scène européenne notamment.

Seulement, les agissements du Brésilien ne passent pas forcément en interne. Toujours selon l’Equipe, certains lui reprochent un manque de considération clair envers les jeunes joueurs de l’effectif, là où Kylian Mbappé serait lui par exemple plus enclin à se montrer ouvert et intégrateur avec les jeunes pousses du club. Neymar a donc une mission délicate devant lui s’il souhaite vraiment prendre le contrôle du vestiaire parisien, et si cet objectif semble louable et vise avant tout l’intérêt général du PSG, il s’annonce plus que compliqué...