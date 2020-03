Face à la propagation du coronavirus en Europe, Neymar, Thiago Silva et Edinson Cavani ont choisi de rentrer dans leur pays. Cependant, si le choix du Matador est passé plutôt inaperçu, celui des deux Brésiliens a beaucoup fait parler. Surtout Thiago Silva, dont la femme a donné des justifications qui ont provoqué quelques critiques. « Dans Paris, les supermarchés se vident rapidement et chaque sortie est un risque de contamination pour moi et ma famille. Notre décision se base donc sur ces facteurs. La protection de notre famille reste notre priorité ». Ce vendredi, le capitaine du PSG est donc sorti du silence pour s’expliquer.

Mais au Brésil, ces deux retours font également débat. Partis de France mardi, Neymar et Thiago Silva sont arrivés sur place le mercredi (ce qu’a confirmé le défenseur). Cependant, UOL Esporte nous dévoile une nouvelle version des faits un peu plus détaillée. En clair, les deux Auriverdes ont pris la décision de plier bagage lorsque leur club a annoncé qu’il stoppait toute activité sportive dans les installations. Mais ce n’est pas tout. Pour rappel, il a été dit que le club de la capitale avait autorisé ces départs.

Le PSG forcé d’accepter les départs de ses Sud-Américains

En réalité, c’est un peu plus nuancé que ça. Paris souhaitait conserver ses joueurs, notamment pour s’éviter tout casse-tête en vue de leur retour en cas de fermeture des frontières et/ou de suspensions de vols au Brésil (pour rappel, l’UE a fermé ses frontières aux pays ne faisant pas partie de l’Europe), en cas de propagation accrue du virus. Opposé à leur départ, le PSG aurait finalement laissé faire au vu de la gravité de la situation. Cependant, le média local affirme que les dirigeants franciliens ont évoqué ce scénario catastrophe à leurs joueurs avant qu’ils plient bagage. Visiblement, sans effet.

Si la décision du PSG se comprend, certains rappelleront que leur compatriote Marquinhos est resté, tout comme plusieurs stars de l’effectif (Angel Di Maria, Leandro Paredes par exemple). Sans surprise, UOL annonce que le PSG n’est donc pas serein dans cette histoire. Outre le fait d’avoir deux joueurs phares loin de la capitale être eux aussi exposés au risque de contamination, le club de la capitale redoute de ne pas pouvoir récupérer ses éléments en temps et en heure quand les compétitions reprendront.