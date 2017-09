En clôture de cette sixième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain après un brillant match contre le Celtic en Ligue des Champions (5-0), retrouvait sa pelouse du Parc des Princes pour affronter l’Olympique Lyonnais. Nasser Al-Khelaïfi avait même demandé à ses joueurs de tout faire pour vaincre l’OL de Jean-Michel Aulas et qu’il faisait de cette rencontre une question personnelle. Pour l’emporter, Unai Emery décidait d’aligner un 4-2-3-1 avec Kimpembe derrière et surtout Draxler en numéro 10. Du côté de l’OL, Lucas Tousart et Tanguy Ndombélé débutaient dans l’entrejeu pour cette rencontre qui s’annonçait bouillante.

Et tout a bien commencé pour l’Olympique Lyonnais qui commençait la rencontre pied au plancher et Tanguy Ndombélé, nouvellement arrivé, se régalait à transpercer les lignes parisiennes où Rabiot se sentait bien seul à côté d’un Motta qui peinait à la récupération. Ainsi, Memphis testait les appuis d’Areola et l’international français faisait ce qu’il fallait pour stopper la tentative du Néerlandais (7e). Mais dans la foulée, le PSG commençait à se réorganiser et Neymar tentait un corner direct, mais le portier rhodanien était attentif (16e). Neymar encore lui, après un joli contre, tentait à nouveau sa chance, mais tombait sur un Lopez des grands soirs (44e). Peu de réelles grosses occasions, mais beaucoup d’intensité dans cette première partie de match. Score à la pause ? 0-0.

Tanguy Ndombélé trouve la barre

Au retour sur le rectangle, le PSG remettait le pied sur le ballon, mais tombait aussi sur un excellent Fekir. L’international français se jouait de Layvin Kurzawa assez facilement avant d’obliger Areola à se coucher pour détourner sa tentative en corner (50e). Moins de dix minutes plus tard, Neymar s’essayait sur un coup franc qu’il bottait côté gardien, mais Anthony Lopes continuait de préserver le score nul et vierge (57e). On se demandait alors combien de temps la forteresse lyonnaise allait tenir face aux assauts de plus en plus pressants des joueurs d’Unai Emery. Mais il faut se méfier du Lyon blessé. Sur un corner, Tousart montait plus haut que Kimpembe et obligeait Thiago Silva à sauver sur sa ligne.

Dans la foulée, Tanguy Ndombélé envoyait un véritable coup de canon de trente mètres sur la barre transversale d’Alphonse Areola (70e). Heureusement pour le PSG, Thiago Silva était en grande forme alors que les Lyonnais se montraient, par séquence, plus conquérants. Mais quand on ne trouve pas la faille, on le regrette. Lo Celso, qui venait de remplacer Draxler, trouvait au premier poteau Cavani qui d’un geste acrobatique propulsait le ballon au fond des filets avec l’aide de Marcelo (1-0, 75e). Quelques minutes après, Ferland Mendy ceinturait Mbappé dans la surface et Rudy Buquet désignait le point de penalty. Cavani s’élançait, mais Lopes envoyait le ballon sur sa barre (79e) ! Mais l’OL n’avait pas vraiment de chance ce soir. Sur un contre, Neymar Lançait Mbappé qui butait sur Lopes. Le ballon rebondissait sur Morel qui marquait à son tour contre son camp (0-2, 86e).

L’homme du match : Neymar (7,5) : le Brésilien veut souvent débloquer la situation seul. Ce qui crée de nombreux problèmes. Le premier est qu’il a beaucoup joué soliste en première période, le second est que ses partenaires le cherchent en priorité. Malgré tout c’est lui qui se créait les plus franches occasions de la première période avec un corner rentrant et une frappe sur Lopes. Bien mieux en deuxième période, il a été à l’origine de toutes les occasions franches du PSG.

PSG :

Areola (6,5) : le portier parisien est attendu au tournant à chaque rencontre. Il se doit donc d’être très concentré. Et il l’a été sur la seule action qu’il a dû stopper en repoussant facilement une frappe de Memphis Depay (7e). Sinon il n’a pas eu grand travail. Il se couche très bien sur une tentative de Fekir au retour des vestiaires (50e). Il est sauvé par sa barre sur une frappe de Ndombélé (70e).

Dani Alves (7) : le latéral brésilien a eu du mal défensivement en se faisant facilement effacer par Memphis Depay à quelques reprises. Toujours aussi utile quand il monte en revanche. Bien plus en vue offensivement en deuxième période quand Paris dominait de la tête et des épaules la rencontre.

Kimpembe (6,5) : à chaque fois que Presnel Kimpembe est sur le terrain, le Paris Saint-Germain est serein. Encore ce soir, il a éteint de nombreuses fois Mariano Diaz en première période, mais aussi le feu follet Bertrand Traoré qui revenait fréquemment dans l’axe.

Thiago Silva (7) : le chef de la défense a bien accompagné Presnel Kimpembe sur le peu de fois où les Lyonnais se sont montrés dangereux en première période. Il aurait pu ouvrir la marque s’il n’avait pas trop enlevé sa reprise de volée sur un corner de Neymar (12e). Toujours aussi utile dans les airs. Beaucoup moins de travail en deuxième période. Il sauve sur sa ligne une tête de Tousart (69e). Il a tenu la baraque quand le bateau tanguait.

Kurzawa (3) : un peu moins bon que ses coéquipiers de la défense, le latéral n’a pas toujours été juste offensivement et a souvent été pris à défaut par Bertrand Traoré en première période. Toujours aussi faible en deuxième période, il s’est fait enrhumer par Fekir et de quelle manière. Un match lamentable, sifflé copieusement à sa sortie pour l’entrée de Berchiche (72e) que l’on a pas beaucoup vu sauf pour une montée et un centre qui aurait pu être décisif pour Cavani (90e).

Motta (3,5) : heureusement qu’à côté de lui il y avait un grand Rabiot ce soir. L’international italien apparaît souvent dépassé. Pas sûr que le milieu de terrain à deux soit une bonne idée pour ses jambes de 35 ans. Il a récolté un jaune un peu stupide en fin de première période (45e). Encore moins en vue en deuxième période sauf quand Tanguy Ndombélé lui pique le ballon.

Rabiot (7) : comme écrit plus haut, heureusement que le Duc était présent. Ce soir, il a été au four et au moulin. Impeccable à la récupération, il a aussi excellé dans la relance et dans la projection vers l’avant. Il fait un excellent match à l’image de son super début de saison. Il a eu moins de boulot en deuxième période tant ses coéquipiers récupéraient le cuir assez haut.

Neymar (7,5) : voir ci-dessus.

Draxler (4) : positionné en numéro 10 ce soir, l’international allemand a souvent dézoné pour laisser la place à Neymar, mais aussi pour toucher plus de ballons. L’ancien de Wolfsburg n’a pas été incroyable dans la création en première période, ce qui explique peut-être aussi le peu de tirs parisiens dans le premier acte. Remplacé par Lo Celso (72e) qui a offert sur son premier ballon une passe décisive à Edinson Cavani (75e).

Mbappé (7) : il a beaucoup de déchet, mais aussi beaucoup d’énergie à revendre ! L’ancien Monégasque s’est régalé sur son côté droit en faisant beaucoup de différences toutefois, il a souvent pêché dans le dernier geste que ce soit dans la frappe ou dans la passe. Il obtient un penalty en étant ceinturé par Ferland Mendy (77e). Il manque son face à face, mais Morel propulse le ballon dans ses propres buts (86e).

Cavani (6) : il va avoir un peu de mal à s’intégrer cette année. L’international uruguayen est peu trouvé dans de bonnes conditions par ses partenaires et sa technique fait un peu tache au milieu de Neymar, Mbappé et Draxler. En première mi-temps on ne l’a pas du tout vu. C’est lui qui trouve la faille d’un geste acrobatique, aidé par Marcelo (75e). Il manque un penalty ou plutôt c’est Lopes qui le sauve (78e).

OL :

Lopes (7,5) : une première période étonnement calme, il a surtout dû s’employer sur les corners parisiens et sur une longue ouverture destinée à Mbappé (25e). Solide juste avant la pause sur une frappe puissante de Neymar (44e). Dans le second acte, il a sorti le grand jeu sur un coup franc de Neymar (57e) puis a fait le nécessaire sur une tête de Mbappé (65e). Il ne peut rien sur les deux buts c.s.c. de Marcelo (75e) et de Morel (86e, où il avait d’abord remporté son face-à-face avec Mbappé). Entre-temps, il avait magnifiquement détourné le penalty de Cavani (79e). Rageant.

Tete (5,5) : guère impressionné par Neymar en première période, l’international néerlandais a brillamment chipé deux ballons des pieds du Brésilien qui tentait de le dribbler scolairement (19e, 27e). Il a également bien contenu Kurzawa et est rentré au vestiaire avec sa mission plus qu’accomplie. Parfait face à la star Neymar, il est néanmoins trop facilement battu par Draxler sur l’ouverture du score (75e). Une action qui ternit quelque peu son match.

Marcelo (6) : vigilant tout au long de la première période, l’ancien joueur du Besiktas est intervenu à plusieurs reprises pour couper les appels des attaquants parisiens, surtout ceux de Cavani (5e, 15e, 16e, 21e, 37e). Il pris plus de risque dans ses tacles (48e, 58e) dans le second acte, mais a joué juste. Aurait même pu ouvrir le score de la tête sur un coup-franc (69e). Sa belle partition a pris l’eau à la 75e. Malheureux, il a marqué contre son camp en contrant une frappe non cadrée de Cavani.

Morel (6) : l’ex-Marseillais a formé avec Marcelo une charnière centrale solide dans le premier acte. Il a bien calculé les trajectoires du ballon qui a beaucoup survolé la surface lyonnaise. Il n’a pas baissé de pieds au retour des vestiaires, cadenassant bien Cavani (52e) et contrant une louche de Mbappé (54e). Comme Marcelo, son match a basculé sur ce but c.s.c. malheureux après une frappe de Mbappé détournée par Lopes (87e).

Mendy (4) : une percée retentissante (5e) pour lancer le match de l’ex-Havrais, qui a néanmoins été pris de vitesse à plusieurs reprises sur son côté. On peut donc résumer sa première période à : intéressant offensivement, douteux défensivement. Il s’est de moins en moins aventuré en attaque au fil de la rencontre, et a souvent marché sur des œufs en défense, concédant un penalty (78e).

Tousart (5,5) : l’international espoirs a, comme attendu, joué le plus bas possible. Comme ses partenaires, il a effectué une première période très professionnelle, avec des récupérations importantes (10e, 22e). Toujours aussi précieux dans le travail défensif en seconde période (retour important, 55e), il a totalement abandonné l’idée d’attaquer. Un match correct.

Ndombèlé (7,5) : pour son premier grand match avec l’OL, le jeune français de 20 ans aurait pu (voire dû) obtenir un penalty sur un contact litigieux de Kurzawa (6e) après s’être infiltré dans la surface. Excellent au cœur du terrain, il a fait le lien entre la défense et l’attaque. Une seconde période tout d’abord plus compliquée en raison de la forte possession de balle parisienne. Il a ensuite retrouvé le grand jeu symbolisé par une frappe monstrueuse des trente mètres qui a échoué sur la transversale (68e). Un match étincelant, il est remplacé par Martins Pereira (72e), qui n’a pas eu le temps de s’exprimer.

Fekir (7) : le capitaine a pris beaucoup de coups dans le premier acte. Il s’est battu comme un diable et a réussi à décaler les attaquants lyonnais à quelques reprises. Un peu décevant dans les zones de vérité. Il a commencé sur les chapeaux de roues sa seconde période, déposant une frappe vicieuse détournée par Areola au premier poteau (50e). Il a aussi botté dangereusement les coups de pieds arrêtés (68e, 69e). Du grand Fekir ce soir, solide dans tous les compartiments du jeu.

Traoré (6) : dynamique dès l’entame de match, l’international burkinabé peut s’en vouloir sur des mauvais choix (5e, 6e), et une frappe non cadrée (40e). Une première période durant laquelle il a répondu présent, trouvant ses repères sur le terrain et défendant juste. Toujours aussi juste dans ses placements défensifs dans le second acte, il a néanmoins encore déçu dans le dernier geste en attaque (61e, 90e+1, 90e+2).

Depay (4,5) : comme ses partenaires de l’attaque, il est entré sans gêne dans la partie. L’ancien joueur de Manchester United a testé Areola avec une frappe puissante (7e), puis n’a pas hésité à défier en un contre un les défenseurs parisiens, sans résultat probant. Quasiment inexistant offensivement en seconde période, durant laquelle il a joué plus bas.

Mariano (2,5) : loin du niveau technique des autres attaquants sur le terrain, l’ex-joueur du Real Madrid n’a pas été à la hauteur malgré une envie claire de bien faire. Un coup-franc tiré catastrophiquement (15e), un ballon où il s’est emmêlé les pinceaux (18e), une passe très mal dosée dans la zone de vérité (42e)... bref, une première période à oublier. Rien à signaler dans la seconde, il est remplacé par Cornet (63e), qui aurait dû mieux faire sur son premier ballon dangereux où il a trop traîné (67e).