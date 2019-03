Un match toujours très attendu. En clôture de la 29e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille vont en effet croiser le fer dans quelques heures (21h, un match à suivre en direct sur notre live commenté) au Parc des Princes pour le deuxième Classique de la saison. Quatre mois plus tôt, fin octobre, le club de la capitale s’était imposé à l’Orange Vélodrome sur le score de 2-0 puisque Kylian Mbappé et Julian Draxler avaient trouvé le chemin des filets. La formation phocéenne espère donc bien prendre sa revanche pour rester dans la course au podium, tandis que le PSG, solide leader, doit se reprendre devant son public après l’élimination contre Manchester United en Ligue des Champions.

Côté parisien, Thomas Tuchel doit faire sans Neymar, Edinson Cavani ou encore Julian Draxler. Du coup, le technicien allemand devrait aligner un 4-4-2 avec Alphonse Areola dans le but. Titulaire depuis quatre matches en Ligue 1, le portier français devrait conserver la confiance de son entraîneur. Devant lui, Thiago Silva et Marquinhos pourraient prendre place en charnière centrale avec Juan Bernat à gauche. Un doute subsiste encore pour le poste de latéral droit, puisque Thomas Meunier est en concurrence avec Thilo Kehrer. Concernant l’entrejeu, Marco Verratti pourrait débuter avec Leandro Paredes à ses côtés. Dans les couloirs, Dani Alves et Kurzawa seraient en ballottage favorable pour commencer la rencontre.

Kevin Strootman et Luiz Gustavo titulaires ?

Pour l’animation offensive, Kylian Mbappé sera bien évidemment présent. Le meilleur buteur de Ligue 1 (25 réalisations) sera l’atout offensif numéro 1 du PSG. Et à ses côtés, Thomas Tuchel pourrait aligner d’entrée Angel Di Maria. Même si ce samedi, l’attaquant camerounais, Eric-Maxim Choupo-Moting, s’était entraîné avec les titulaires comme rapporté par Le Parisien. Et concernant l’Olympique de Marseille, quel onze de départ pourrait sortir Rudi Garcia ? Mario Balotelli étant probablement absent pour ce match, le technicien phocéen ne pourra donc pas aligner la même équipe que face à Saint-Etienne et l’OGC Nice. Dans les cages, Steve Mandanda devrait lui débuter avec la même défense, à savoir Bouna Sarr, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Hiroki Sakai. De retour de suspension, Jordan Amavi devrait en effet rester sur le banc, l’international japonais l’ayant bien remplacé en son absence.

Devant les deux latéraux, Florian Thauvin et Lucas Ocampos vont certainement conserver leur place dans le onze de départ, avec Luiz Gustavo remplaçant Maxime Lopez devant la défense. Pour l’accompagner, Morgan Sanson pourrait cette fois-ci être remplacé par Kevin Strootman. Et avec l’absence de Mario Balotelli, Rudi Garcia va devoir faire un choix. Pour accompagner Valère Germain, ce pourrait ne pas être Dimitri Payet mais plutôt Morgan Sanson qui devrait donc se placer en numéro 10 dans un 4-2-3-1. Reste désormais à savoir si l’ancien coach de l’AS Roma décidera de conserver le premier nommé dans sa composition en l’absence de « Super Mario ». Contre les Girondins de Bordeaux, où Balotelli était absent, il l’avait conservé avec Clinton N’Jie à ses côtés. Réponse aux alentours de 20h...