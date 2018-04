Longtemps, le Paris SG s’est demandé s’il devait ou non recruter pour renforcer son entrejeu cet hiver. Après moult hésitations, le club de la capitale décidait finalement d’engager Lassana Diarra (32 ans). L’international tricolore (34 sélections), libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Al Jazira, devait apporter son expérience du haut niveau et les qualités affichées lors de son retour à la compétition du côté de l’Olympique de Marseille en 2015/16. Un retour qui lui avait d’ailleurs permis de revenir dans le groupe France avant de finalement rater l’Euro.

Seulement, depuis son arrivée, le milieu de terrain doit se contenter d’un temps de jeu plutôt réduit (6 titularisations seulement toutes compétitions confondues). Un temps pressenti pour démarrer le huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, il a finalement vu le jeune Giovani Lo Celso (21 ans) titularisé à l’aller au Santiago Bernabeu puis dû se contenter d’une entrée en jeu au retour, pour un total de six minutes disputées. Un bilan provisoire sans doute loin des ambitions du natif de Paris, dont les sorties sous le maillot rouge-et-bleu ont été soldées par des prestations plutôt correctes sans être exceptionnelles. Un bilan étonnant aussi au regard des récents pépins physiques d’Adrien Rabiot ou de la suspension de Thiago Motta, son concurrent n° 1 au poste de sentinelle.

Victime de la concurrence

Samedi, face à Monaco (3-0, finale de la Coupe de la Ligue), il a notamment vu Rabiot lui être préféré dans ce rôle. Interrogé en conférence de presse ce mercredi, Unai Emery a expliqué sa gestion du cas Lass (5 entrées en jeu toutes compétitions confondues) depuis son arrivée. « Il n’y a que 11 joueurs qui peuvent démarrer une rencontre. Je suis très content de lui, de son implication, de son travail au quotidien », a confié le Basque à son sujet avant de poursuivre. « Mais il y a cette concurrence, qu’il connaît, puisque nous en avions parlé quand il a signé. Les échanges sont positifs. Je veux qu’il continue à travailler avec nous, qu’il soit impliqué, qu’il joue ou qu’il soit sur le banc », a-t-il conclu.

Au cœur du mois de février, l’intéressé se disait patient. « Petit à petit ça revient. Il faut respecter le processus, j’arrive en milieu d’année, le train est déjà en marche. C’est à moi de m’adapter. Le club fait en sorte que je m’intègre le plus rapidement possible, on me donne du temps de jeu. Je continue à travailler et ça va venir », expliquait-il. Alors que plusieurs départs sont annoncés (Thiago Motta est en fin de contrat, Adrien Rabiot laisse planer le doute, tout comme Julian Draxler), Lassana Diarra, sous contrat jusqu’en juin 2019, sait qu’il aura sans doute une carte à jouer pour la saison prochaine. Patience est mère de toutes les vertus.