Il y a une semaine, le PSG s’amusait et en plantant neuf à l’En Avant de Guingamp. Ce dimanche, c’est le Stade Rennais qui se présente au Parc des Princes dans ce dernier match de la 22ème journée de Ligue 1 (à suivre en direct commenté sur notre live). Mais voilà, le club breton ne possède sûrement pas le profil d’une victime expiatoire. En effet, Rennes avait battu Paris au Parc des Princes en mai dernier (2-0). Le SRFC reste également la seule équipe en France à avoir triomphé trois fois dans la capitale depuis le rachat du club parisien par QSI en 2011. Une véritable prouesse.

Les hommes de Thomas Tuchel sont donc prévenus et devront se méfier de leur adversaire du soir. Pour poursuivre son cavalier seul en Ligue 1, Tuchel devrait aligner un 4-4-2 et composer avec les absences de Neymar et Marco Verratti. Dans les buts, Gianluigi Buffon devrait démarrer la rencontre. Devant lui, la charnière centrale pourrait être composée par la paire Thiago Silva, Marquinhos. Sur les côtés, Juan Bernat occuperait le flanc gauche et Thomas Meunier le couloir droit de la défense.

Le Stade Rennais se comporte bien au Parc

Au milieu, le duo Julian Draxler et Dani Alves se positionnerait devant la défense. Devant eux, Choupo-Moting s’installerait sur le côté gauche et Di Maria serait son pendant à droite. Enfin en attaque, Edinson Cavani et Kylian Mbappé seraient chargés de faire trembler les filets rennais. Côté breton, Julien Stephan opterait pour un 4-2-3-1 avec Koubek dans les buts. En défense, Gélin et Damien Da Silva constitueraient la charnière centrale. Sur la gauche, Zeffane devrait démarrer le match et Traoré occuper le côté droit.

Au milieu, Benjamin André et Clément Grenier devraient se positionner devant la défense. Bourigeaud s’installerait côté gauche et Ismaïla Sarr occuperait le flanc droit. Pour son retour au Parc des Princes, Hatem Ben Arfa évoluerait juste derrière Mbaye Niang. Le Stade Rennais parviendra-t-il à nouveau à réaliser l’exploit de s’imposer au Parc des Princes ? Réponse à partir de 21 heures.