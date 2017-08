C’est déjà un premier choc dans cette nouvelle saison de Ligue 1. Pour donner le coup d’envoi de cette 4e journée, le PSG recevait Saint-Etienne au Parc des Princes. C’était tout simplement une rencontre entre deux des trois équipes qui avaient remporté leurs trois premiers matches. Déjà leader du championnat, Paris pouvait saisir l’opportunité de creuser provisoirement l’écart en tête avec, bien sur, Neymar titulaire en compagnie de Di Maria et Cavani devant. Pastore profitait lui de la suspension de Verratti pour se glisser dans le onze alors que Thiago Silva laissait sa place à la paire Marquinhos-Kimpembe. Dani Alves accompagnait son capitaine sur le banc et laissait Meunier disputer ses premières minutes de la saison.

En face, Saint-Etienne présentait une composition défensive en 3-4-3 et rapidement les onze joueurs d’Oscar Garcia défendaient dans leur camp face à la domination outrageuse du cuir de la part des Parisiens. Ces derniers tentaient de jouer dans les petits périmètres mais l’efficacité n’était pas au rendez-vous malgré l’apport du très offensif Kurzawa. Neymar en faisait un peu trop alors que Pastore ne trouvait pas la clé et Di Maria était trop bredouille. Bien en place pas vraiment inquiétés, les Verts s’activaient en contre avec notamment la fusée Maïga qui croisait trop sa frappe (12e). Mais, le PSG possède des individualités permettant de faire la différence à tous moments.

Paris ne brille pas mais dompte Saint-Etienne

Sur un ballon par-dessus la défense de Neymar, Janko accrochait légèrement Cavani. L’Uruguayen bénéficiait et transformait le penalty pour le but de l’ouverture du sore (1-0, 20e). Devant au tableau d’affichage, les Franciliens n’étaient pour autant pas souverains et avaient toujours du mal à concrétiser cette domination territoriale. Pire, les Stéphanois se montraient dangereux et auraient pu revenir sans un arrêt d’Areola face à Maïga (25e). Ce dernier tentait ensuite de loin (31e), tout comme Selnaes (37e) ou la tête de Perrin (33e) sans jamais trouver le cadre. Paris menait à la pause mais affichait un visage décevant. La seconde période sera du même acabit avec un jeu assez stérile mais réaliste face au but.

Motta doublait rapidement la mise sur un coup-franc de Neymar, parfaitement remis de la poitrine par Marquinhos (2-0, 52e). Paris agissait par à-coup avec ce coup-franc de Di Maria qui tapait le poteau (66e) ou encore ce raid solitaire de Neymar dans la surface (69e). Perrin faisait briller malgré lui son propre gardien et Cavani manquait sa reprise (74e) alors qu’en face, Areola permettait aux siens de mieux terminer la rencontre d’un arrêt convaincant face à Bamba (73e). Les entrées de Berchiche, qui jouait son premier match, et de Lo Celso donnaient un peu plus de dynamisme à cette fin de rencontre. Après un premier centre-tir de l’Espagnol (85e) et une frappe magnifique de l’Argentin (88e), Meunier déposait un centre parfait pour le doublé de Cavani (3-0, 90e). Les lumières de Paris étaient en demi-teintes ce soir mais le score est là et la première place aussi.

L’homme du match : Cavani (7) : un match à son image. Très discret dans le jeu, de rares ballons exploitables dans la surface, une grosse occasion manquée après la mauvaise reprise de Perrin (74e), une énorme débauche d’énergie pour épauler ses coéquipiers en défense, un but marqué sur un penalty (20e) qu’il obtient lui-même avant de s’offrir un doublé en fin de rencontre (89e), son 5e but de la saison déjà. Bref, un bon match de la part de l’Uruguayen.

PSG :

Areola (6,5) : décrié malgré sa place de titulaire, le gardien a rassuré ce soir avec notamment un premier arrêt du pied déterminant sur un duel avec Bamba (25e). Face à l’international espoirs, il sort de nouveau vainqueur et permet aux siens de mieux vivre la fin de match (72e). Il a aussi réussi à s’imposer dans les airs et soulager sa défense à pas mal de reprises. Probablement l’un de ses meilleurs matches en 2017.

Meunier (5,5) : le Belge disputait ses premières minutes de la saison et on attendait sa prestation. Il a soufflé le chaud et le froid ce soir. Il offre une belle sérénité derrière lorsqu’il a été mis sous pression (15e) et effectue un retour salvateur dans la surface devant Dabo (32e). Quelques courses tranchantes devant (26e, 88e) et une passe décisive pour Cavani (89e) mais averti (39e) et en difficulté à certains moments de la rencontre comme en fin de première période.

Marquinhos (6,5) : remplaçant la semaine passée, le défenseur brésilien jouait un peu gros mine de rien. Rarement inquiété derrière, il a fait le dos rond lorsque son équipe était en difficulté mais il a assuré. Solide dans les duels et propre dans les relances même s’il aurait pu s’offrir quelques percées, il a su répondre à la vitesse de Bamba sur certaines occasions (3e). Il aurait pu montrer encore plus d’autorité. Passeur décisif pour Motta (52e).

Kimpembe (7) : le titi parisien alignait sa deuxième titularisation de suite dans ce championnat ; il a aligné le bon et le moins bon. Il a livré un duel monstrueux à Bamba où chacun leur tour, ils ont pris le dessus l’un sur l’autre. Mangé à la course par l’ancien Angevin (25e), il l’a aussi dominé physiquement grâce à son placement (51e, 69e, 75e). Impérial dans les airs également, il a repoussé pas mal de centres et de corners. Averti (45e).

Kurzawa (6) : le sosie de Tupac s’est montré particulièrement en jambes dans son couloir. Très offensif surtout en première période, il a permis à son équipe d’étirer le bloc dans la largeur mais ça n’a pas vraiment suffi. La faute à un manque de soutien de ses coéquipiers et de la bonne mise en place stéphanoise. Quelques ballons perdus sans conséquence, il lui manque encore à prendre de véritable initiative. Janko lui a donné un peu de fil à retordre (60e). Remplacé par Berchiche (80e) qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs avec notamment un centre-tir dangereux (85e).

Pastore (3) : titulaire grâce à la suspension de Verratti, El Flaco avait une belle carte à jouer ce soir, surtout après son entrée convaincante la semaine dernière. Malheureusement, les rencontres s’enchainent mais pas les bonnes prestations. Disponible et mobile, l’Argentin a pourtant donné l’impression de jouer avec un frein à main avec des ballons donnés sans réelles consistances ni grande précision (16e, 27e, 50e, 73e). Malgré un positionnement plus haut en seconde période, il n’a jamais su donner le tempo du match. Remplacé par Lo Celso (83e) qui a envoyé une magnifique frappe de l’extérieur du droit difficilement repoussée par Ruffier (88e).

Thiago Motta (6,5) : s’il y en a bien un qui effectue un début de saison tranquille mais efficace, c’est lui. Le milieu de 35 ans apparait toujours comme une valeur sure pour ses coéquipiers. Il n’est pourtant pas le plus brillant, ni le plus rapide et encore moins le plus physique mais il est la pierre angulaire du collectif. C’est d’ailleurs lui qui a touché le plus de ballons après Rabiot (92 contre 106). Rarement dépassé, il s’est contenté de mettre en route le jeu de son équipe et a même trouvé le chemin des filets (52e).

Rabiot (4) : après sa grosse prestation face à Toulouse, on attendait beaucoup de l’international français mais ce soir il a plutôt déçu. Avec Pastore à ses côtés, il avait moins de responsabilités offensives mais il n’a tout de même pas trouvé le bon rythme. Il a aussi affiché trop de nonchalance, comme souvent avec des passes imprécises bien trop nombreuses (8e, 33e) dont certaines auraient pu mettre à mal la domination de son équipe (69e).

Di Maria (3,5) : de nouveau titulaire sur l’aile droite de l’attaque, lui aussi a déçu, à l’image de pas mal de ses coéquipiers sur la pelouse. Rarement efficace devant dans la zone de vérité, il n’a pas vraiment influé sur le jeu comme on aurait pu s’y attendre. Il n’a pas su distribuer et est apparu à pas mal de fois trop loin de ses coéquipiers pour combiner, privilégiant alors beaucoup de longs ballons. Sa conduite de balle est mauvaise face à Ruffier (76e) et il frappe aussi un coup-franc sur le poteau (66e). Remplacé par Draxler (83e).

Cavani (7) : voir ci-dessus.

Neymar (5) : flamboyante durant ses deux premiers matches, forcément, la recrue phare du mercato allait bien finir par redescendre de son nuage. Malgré de gros efforts défensifs, il a beaucoup tenté sans parvenir à faire la différence. Il en a même parfois trop fait en multipliant les dribbles et les raids au milieu de la défense mais il a perdu trop de ballons. Il a subi de nombreuses fautes mais en a aussi commises.

Saint-Etienne :

Ruffier (5) : rien à faire jusqu’au penalty de Cavani où il est battu malgré avoir deviné le bon côté (20e), c’est d’ailleurs son premier but concédé cette saison. Une première période sinon très calme pour lui, avec des Parisiens décevants. Il n’est pas coupable sur la frappe à bout portant de Motta (2-0, 52e). Ses deux seuls arrêts sont arrivés en fin de partie (à la 74e, où il a évité le c.s.c. de Perrin d’une main ferme, et à la 88e, où il a magnifiquement détourné une frappe de Lo Celso). Il ne peut rien sur le troisième but parisien (89e). Un match frustrant.

Gabriel (5) : très dynamique dès l’entame de match où il a dû faire plusieurs allers-retours sur son couloir, il a rarement été débordé par Di Maria mais s’est un peu éteint au fur et à mesure du match, car le danger parisien est surtout passé de l’autre côté, celui de Neymar. Après un match sobre, le Brésilien est remplacé par Lacroix (72e), qui est absent sur le contre très mal négocié par Di Maria (76e).

Théophile-Catherine (6) : le défenseur central le plus performant des Verts en première période avec plusieurs dégagements cruciaux (deux fois à la 22e), des bonnes récupérations (19e, 45e). Sa tête contrée sur un corner des Verts (26e) aurait pu trouver un meilleur sort. Sa faute et son avertissement pour une petite tape à la joue sur Neymar (50e) a amené le coup-franc du 2-0 pour le PSG (51e). Coup-franc où il s’est d’ailleurs montré un peu passif. Vigilant ensuite jusqu’au coup de sifflet final. Le meilleur défenseur des Verts ce soir.

Perrin (4) : s’il a été moins conquérant que Théophile-Catherine en première mi-temps, il n’a fait aucune erreur notable et s’est même procuré une grosse occasion sur un corner (32e), où sa tête partait très bien mais a été malheureusement contrée par un partenaire. Battu par Kurzawa qui a remis de la poitrine pour Motta sur le deuxième but parisien (51e). A failli tromper son propre gardien (74e) et est à nouveau pris de vitesse sur le but de Cavani (89e). Difficile de lui mettre la moyenne.

Pierre-Gabriel (4,5) : pris de vitesse sur l’ouverture qui a amené le penalty de Cavani (19e), sinon a bien lu le jeu en première période mais a été plus discret que ses deux voisins de la défense centrale. Sur le deuxième but parisien (51e), il n’a pas réussi à proprement dégager le ballon alors qu’il en avait l’occasion. Il s’est quelque peu rattrapé en défendant très bien sur Neymar (59e) et en dégageant des ballons dangereux (comme à la 66e).

Janko (4,5) : le Suisse n’a pas hésité à s’aventurer en attaque dès les premières minutes, tentant même sa chance de loin (frappe non cadrée, 9e). Son début de match prometteur est terni par sa faute grossière sur Cavani qui a valu un penalty, transformé par l’Uruguayen (19e). La nouvelle jeune (21 ans) recrue stéphanoise a vite tourné la page, se montrant à nouveau dangereux offensivement (32e, 33e, 61e) mais, comme ses partenaires, a failli dans le dernier geste. Défensivement, il n’a pas tremblé en seconde période, mais son penalty concédé gâche un peu sa soirée.

Maïga (6) : un ballon bêtement perdu sur une bonne action stéphanoise (6e) et un ballon donné dans le mauvais timing à Hamouma qui était hors-jeu (11e). Il a ensuite battu Neymar sur une accélération mais a une nouvelle fois mal dosé sa passe finale. De plus en plus adroit au fil du match, comme sur cette superbe passe qui a transpercé la défense parisienne et a trouvé Bamba (25e) qui allait manquer son face-à-face. L’Ivoirien a ensuite tenté sa chance de loin, en vain (30e). Toujours aussi dynamique au retour des vestiaires avec des bonnes récupérations et quelques accélérations et dribbles intéressants, mais a parfois pêché dans le dernier geste. Auteur d’un match solide, il est remplacé par Pajot (65e), qui a tenté sa chance de loin (86e) mais sa frappe s’est envolée.

Selnæs (5,5) : excellent depuis le début de saison, le Norvégien a très bien dirigé le jeu dans le premier quart d’heure, que ce soit dans le jeu long ou court. Il a gratté quelques ballons dans les pieds des Parisiens (comme à 17e), mais a un peu disparu en fin de première période, malgré une frappe contrée (37e). Il a retrouvé des couleurs au retour des vestiaires, en négociant plutôt bien les ballons arrivés à ses pieds. Un match correct.

Dabo (6) : comme ses partenaires, l’ancien Montpelliérain a pris beaucoup de risques au début, mais ses efforts ont causé des maladresses dans le dernier geste (comme en témoigne une frappe sans espoir à la 18e). Il a été important en fin de première période avec plusieurs ballons récupérés au milieu de terrain (34e, 39e), et a calmé le jeu - parfois débridé - de son équipe. Toujours aussi précieux dans le cœur du terrain en seconde période. Une frappe trop écrasée (69e) et un bon ballon donné à Bamba qui a loupé son face-à-face (73e). Un match solide.

Bamba (5,5) : s’est un peu emmêlé les pinceaux dans ses derniers gestes (17e, 18e), puis s’est présenté seul face à Areola (25e) après avoir bénéficié d’un caviar de Maïga. Sa frappe, bien placée, a été détournée du pied par Areola. Très actif en première période, mais a un peu paniqué dans la zone de vérité. Une deuxième mi-temps avec quelques demi-occasions (61e, 62e), puis une bonne occasion sur un nouveau face-à-face remporté par Areola (73e). L’international espoirs a bien travaillé et aurait dû marquer ce soir.

Hamouma (3) : l’attaquant le moins en vue des Verts en première mi-temps, gâchant des actions intéressantes (18e, 43e). S’est bien battu néanmoins en obtenant quelques fautes, et aurait pu donner une passe décisive à Perrin sur un corner bien frappé (32e). Rien à mettre sous la dent en seconde période, sauf sur une action individuelle où il a été stoppé net par Kimpembe (69e). Un match difficile pour lui où il a été très bien contenu par les défenseurs centraux parisiens. Remplacé par Tannane (78e), qui n’a pas eu le temps de s’exprimer.