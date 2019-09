Après deux semaines de trêve internationale, il est temps pour les championnats de reprendre leurs droits. La Ligue 1 ne fait évidemment pas exception. Le PSG se prépare d’ailleurs à un accueil musclé au Parc des Princes pour la réception de Strasbourg. Dans le cadre de cette 5e journée, les supporters attendent Neymar de pied ferme après un mercato où il aura été au centre de toutes les rumeurs. Les fans n’ont pas apprécié et risquent de le faire savoir. Ironie de l’histoire, c’est face à ces mêmes Strasbourgeois que le Brésilien s’était gravement blessé en janvier dernier.

Thomas Tuchel a laissé planer le doute quant à la titularisation ou non de la star. Présent avec la Seleçao aux États-Unis ces derniers, il n’est cependant pas impossible de le voir débuter face au Racing (match à suivre en live commenté sur notre site à partir de 17h). La star de la Canarinha devrait démarrer en tant que numéro 10 dans le 4-2-3-1 que devrait sortir Tuchel pour cette rencontre. Ainsi, il ferait équipe avec Sarabia, à droite, Angel Di Maria, à gauche, et probablement Eric-Maxim Choupo-Moting en pointe, alors que Mauro Icardi ne devrait pas démarrer la rencontre mais tout porte à croire qu’on le verra en deuxième période.

Navas, Herrera et Icardi vont découvrir le Parc des Princes

Dans les buts, Keylor Navas va vraisemblablement faire ses grands débuts avec le PSG, lui qui a été transféré juste avant la fin du mercato. En défense, les retours tardifs de certains internationaux laissent place à pas mal de doutes. Dagba part avec une longueur d’avance sur Meunier, alors que Bernat démarrera à gauche même s’il ne s’est pas entraîné ce vendredi. Dans l’axe aussi, c’est un peu flou. Avec le retour d’Abdou Diallo, Tuchel a le choix entre l’international Espoirs, Kimpembe et les deux Brésiliens que sont Marquinhos et Thiago Silva. Il ne serait pas étonnant de voir l’un de ces deux là souffler en prévision du match face au Real Madrid. Enfin, Herrera fait son retour lui aussi après 4 semaines d’absence. L’Espagnol ne devrait cependant pas commencer puisque ce double-pivot devrait être composé de Verratti et Gueye.

Du côté de Strasbourg, on y a voit un peu plus clair. Comme depuis le début de la saison, Thierry Laurey devrait privilégier un système plutôt défensif, s’articulant autour d’une arrière-garde à cinq. Dans les buts, pas de surprise, le Belge Sels débutera avec une défense composée de Simakan et Carole dans les couloirs et d’un axe à trois avec les présences de Koné, Mitrovic le capitaine et Djiku. Lala sera amené à jouer un cran plus haut en compagnie de Sissoko. La dernière place va revenir à Liénard, de retour de blessure, préféré à Prcic la dernière recrue. Enfin, Thomasson et Da Costa partent favoris pour débuter devant puisque Mothiba revient de sélection et Ajorque n’a pas la vitesse des deux premiers cités.

