C’était l’heure de la reprise pour le PSG en Ligue 1. Quatre jours avant de jouer sa survie en Ligue des Champions face à Liverpool, le champion de France recevait Toulouse pour ce qui devait être une formalité. Il visait un 14e succès de suite malgré l’absence de ses deux stars Neymar et Mbappé. Les deux joueurs sont toujours incertains pour le choc contre les Reds alors pour les remplacer, Tuchel envoyait un 3-4-3 avec Draxler et Di Maria en soutien de Cavani. Meunier et Diaby évoluaient dans les couloirs alors que c’est Buffon qui prenait place dans le but à la place d’Areola. En face, les Violets restaient sur une mauvaise série de neuf matches sans victoire et espéraient mettre fin à cette spirale.

Forcément ça s’annonçait compliqué contre le leader de la Ligue 1. Le bus préparé par Alain Casanova n’aura pas tenu bien longtemps. Edinson Cavani débloquait le compteur sur sa première situation. Il se jouait habilement d’Amian d’un coup du sombrero, avant de tromper Reynet à bout portant (1-0, 9e). L’après-midi s’annonçait longue pour les Toulousains. Seulement, le PSG mettait tout de même moins d’impact et éprouvait plus de difficultés à trouver de la verticalité dans son jeu. A l’inverse, les Pitchounes parvenaient à quelques reprises à se créer des occasions, notamment par l’intermédiaire de Dossevi. Cavani se voyait refuser un but pour un hors-jeu évident (18e) et ce fut la dernière situation parisienne avant un long moment.

Le PSG n’a pas brillé

Après un premier mouvement collectif intéressant (30e), Leya Iseka lancé en contre par Reynet manquait son contrôle de balle (36e). Gradel lui tentait une reprise acrobatique suite à un joli travail de Dossevi sur le côté droit (38e). Le PSG ne parvenait pas à se sortir de ce faux rythme et revenait au vestiaire avec un petit but d’avance mais n’avait plus tiré depuis plus de vingt minutes. Il fallait rectifier les choses en seconde période. Pour tenter de bouger les choses, Thomas Tuchel décidait de changer un peu son dispositif tactique en passant à quatre défenseurs derrière, Kimpembe et Meunier, prenant les côtés. Mais même dans ce dispositif et après un petit quart de redressement, les joueurs de la capitale retombaient dans leurs travers et jouaient au ralenti.

Les centres en retrait de Draxler (50e) et de Verratti (52e) ne donnaient rien, pas plus que cette tentative de la tête de Meunier (54e). Le bloc parisien se révélait friable et surtout l’équipe se retrouvait coupée en deux. Les pertes de balle s’accumulaient et le Tef’ en profitait pour s’offrir pas mal de contres. Après un premier sauvetage de Marquinhos devant Leya Iseka (63e), Jullien frappait au-dessus suite à un ballon perdu de Kimpembe (75e). Mubele frappait ensuite en angle mort face à Buffon, obligeant Kimpembe à dégager en catastrophe (77e). Les entrées de Dani Alves (sa première apparition depuis son retour de blessure), de Choupo-Moting et de Nkunku redonnaient un peu d’énergie. Le jeune titi offrait une situation de contre intéressante (82e) avant de se rater sur cette offrande de Dani Alves (89e). Le PSG se contentera de ce score et de cette piètre performance pour sa 14e victoire de suite en Ligue 1. Il faudra montrer un meilleur visage face à Liverpool (à suivre sur notre live). Avec Neymar et Mbappé ?

L’homme du match : Cavani (6,5) : un magnifique but, son 9e de la saison en championnat, pour débloquer la situation rapidement (9e). Ce fut son unique tir de la rencontre car il n’a plus jamais eu d’occasion à se mettre sous la dent à part un but refusé logiquement pour hors-jeu (18e). A la place, l’Uruguayen a fourni de gros efforts défensifs pour aider son équipe sur des contres toulousains.

PSG :

Buffon (5,5) : préféré cette fois-ci à Areola, le gardien italien n’a pas eu beaucoup l’occasion de se mettre en évidence. Durant les 45 premières minutes de jeu, il n’aura pas eu d’arrêt déterminant à réaliser, claquant simplement une balle en cloche en corner (40e). Il n’a pas eu beaucoup plus de travail par la suite mais le Tef’ arrivait à se procurer des contres. Sur l’un d’eux, il a dû s’employer pour fermer son angle face à Mubele (77e).

Marquinhos (6) : une manière de défendre pas toujours très académique mais il a été efficace dans son travail. Face à une formation qui a beaucoup utilisé le contre, sa vitesse a fait du bien, sauvant souvent son camp en position de un contre un. Dans les airs aussi, l’ancien de la Roma a fait du bien, prenant le dessus sur ses adversaires.

Thiago Silva (6) : le capitaine parisien s’est bien préparé à la rencontre de mercredi. Il n’a pas eu besoin de forcer son talent pour contrer les attaques toulousaines durant la première période. Souvent très propre en couverture, le Brésilien a aussi été auteur de bonnes relances. Son placement a permis aux siens de se sortir de situations chaudes comme face à Gradel (33e) ou Garcia (60e). Il a eu plus de mal en seconde période où il s’est souvent retrouvé en un contre un.

Kimpembe (4,5) : probablement le défenseur qui a le plus souffert des trois. Quelques montées balle au pied qui ont été efficaces mais il a été coupable de quelques fautes aussi. Il a pris le bouillon en fin de première période sur le côté, notamment à cause de Dossevi (30e, 38e). Replacé à gauche de la défense en seconde période, on l’a senti plus à l’aise avec des ballons et des duels gagnés. Il perd tout de même un ballon dans sa surface qui aurait pu faire très mal (75e).

Meunier (5) : le Belge avait beaucoup d’énergie à donner sur le côté droit mais ça n’a pas toujours été suffisant pour faire la différence. Pas toujours dans le même rythme que ses coéquipiers, à l’image de quelques passes ratées et dans le mauvais tempo, l’ancien de Bruges a souffert sur les contres adverses. Il faut dire qu’il est souvent monté. Remplacé par Dani Alves (69e) qui faisait son grand retour à la compétition après sa blessure au genou survenu lors de la dernière finale de Coupe de France. L’international brésilien a fait une bonne rentrée, donnant notamment une occasion de but à Nkunku (89e) puis à Choupo-Moting (90e).

Verratti (6) : il a énormément touché de ballons au milieu de terrain mais aurait pu chercher encore plus de verticalité dans le jeu. A l’image de son équipe, il a eu du mal à passer à la vitesse supérieure même s’il a tenté de jouer plus haut en seconde période. Un centre en retrait qui aurait pu faire mal (52e) et des ballons récupérés devant la surface adverse qui n’auront pas suffi. Remplacé par Choupo-Moting (69e) qui a loupé une belle occasion en fin de rencontre (90e).

Rabiot (6) : alors qu’on attendait quelques sifflets à son encontre, le milieu de terrain a finalement passé un après-midi tranquille. Pas chahuté par ses propres supporters, l’international a offert un bon investissement défensif sur quelques situations chaudes. Offensivement on l’a moins vu mais c’est lui qui remporte le duel, offrant la balle de but à Cavani (9e).

Diaby (5,5) : aligné dans le couloir gauche en première période, il a fourni beaucoup d’efforts pour défendre son côté. A l’aise balle au pied, il a même participé à quelques combinaisons intéressantes pour sortir le ballon. Plus en retrait en seconde période alors qu’il était passé côté droit, il a connu plus de déchet dans son jeu et a eu du mal à trouver ses partenaires.

Draxler (4,5) : un peu trop facile sur certaines prises de balle et des passes pas toujours bien assurées. Alors qu’il avait l’occasion de marquer des points en l’absence de Mbappé et Neymar, l’Allemand s’est plutôt manqué. On a vu un petit peu de mieux durant le second acte avec notamment une passe en retrait qui aurait mérité meilleur sort (50e). Remplacé par Nkunku (80e) qui n’est pas loin de concrétiser une situation de contre sur l’un de ses premiers ballons (82e) avant de gâcher une énorme occasion (89e).

Di Maria (5,5) : omniprésent dans le jeu du PSG, l’Argentin a réalisé quelques gestes de classe comme ce dribble sur Gradel (20e) et déposé de bons ballons en début de rencontre. Il s’est tout de même essoufflé rapidement. Entreprenant mais sans réussite avec des partenaires moins mobiles, il a beaucoup tenté mais sans réussite.

Cavani (6,5) : voir ci-dessus.

Toulouse FC

Reynet (6) : il avait perdu 8-0 lors de son dernier match au Parc des Princes, avec Dijon. Cet après-midi, il a fait beaucoup mieux. Sollicité d’entrée de match, il a réalisé un bel arrêt devant Di Maria, mais Cavani était là pour le tromper (9e). Il est bien intervenu sur un centre de Meunier (16e). Ses dégagements au pied ont été parfois dangereux, sans que cela aille au bout (36e, 63e). Il a été à son niveau.

Sylla (4) : sa perte de balle à la 9e minute a été fatale à son équipe, l’action en découlant menant à l’ouverture du score de Cavani. Il a tenté de se rattraper par de bonnes interventions défensives (17e, 90e+3). Plus offensif en fin de partie, cela a été insuffisant. Dommage pour lui.

Moubandje (4,5) : hormis sa frappe largement hors du cadre (12e), l’international suisse n’a pas été dans un bon jour. À l’instar de ses compères de la défense, il a eu du mal à contenir les offensives parisiennes, notamment en première mi-temps. Les intervalles ont souvent été laissés libres. Lui aussi, il faudra qu’il passe vite à autre chose.

Jullien (4,5) : la première période a été compliquée pour lui. Il n’a pas respiré la sérénité et a souvent été pris dans son dos par les attaquants parisiens. Il s’est un peu repris durant le second acte. Il aurait même pu égaliser, mais sa tentative est passée bien au-dessus de la cage de Buffon (75e). Une performance mitigée.

Amian (3,5) : sur sa première erreur, le jeune défenseur de 20 ans l’a payée cash. Alors que son gardien a bien repoussé un tir de Di Maria, Cavani et a récupéré et l’a enrhumé grâce à un superbe sombrero et a ouvert le score (9e). Ensuite, même si le PSG n’a plus marqué, il n’a pas été vraiment à l’aise. Une prestation à oublier.

Moreira (4,5) : aligné sur le couloir droit de la défense toulousaine, il a eu fort à faire durant les 45 premières minutes face aux montées parisiennes. Il a continué à subir les assauts adverses par la suite, sans toutefois faire d’erreur. Offensivement, il n’a pas été assez présent. Seul un centre est à mettre à son actif, mais il a été trop écrasé pour causer un réel danger (29e) Sa frappe à la dernière seconde à obliger Buffon à s’employer (90e+4).

Gradel (5,5) : malmené par Di Maria en début de rencontre, il s’est tout de même démené pour montrer l’exemple à ses coéquipiers en tant que capitaine. Sa reprise acrobatique à la 38e a permis aux photographes de faire de beaux clichés, mais pas à son équipe d’égaliser. Il a poussé dans le dernier quart d’heure, mais cela n’a pas été suffisant pour ramener un point.

Manu Garcia (5) : atout technique de l’entrejeu toulousain, il est l’un des seuls de son équipe à avoir tenté d’apporter le danger dans le camp parisien. Au quart d’heure de jeu, sa percée et sa belle ouverture pour Dossevi ont été gâchées. Il a tenté sa chance par deux fois, mais à chaque fois, ce n’était pas cadré (19e, 40e). Trop esseulé, il n’a pas pu se montrer décisif.

Sidibé (4) : professionnel depuis peu, le jeune milieu de terrain de 19 ans n’a pas su imprimer le rythme de la Ligue 1, pas habitué à des joutes d’une telle intensité. Malgré lui, il s’est fait remarquer par son absence durant cinq longues minutes, son maillot taché de sang tardant à être remplacé. Il a manqué d’adresse sur son tir à l’entrée de la surface (62e). Il a cédé sa place à John Bostock (72e). Il n’a pas pesé sur cette rencontre.

Dossevi (5,5) : l’un des rares à avoir tenté aujourd’hui, même si cela ne s’est pas accompagné de réussite. À deux reprises, il est parvenu à centrer (15e, 38e). Il a livré un beau duel avec Kimpembe, prenant assez souvent le dessus. Sa deuxième période a été un peu plus discrète. Il est remplacé par Jimmy Durmaz (64e). Un grand pont sur Thiago Silva (68e) n’a pas suffi pour revenir au score.

Leya Iseka (4) : il le savait, ce match n’allait pas être une partie de plaisir. Le Belge a souvent été dans sa propre moitié de terrain. Le peu de ballons qu’il a touché aux avant-postes a été mal exploité, à l’image du dégagement de son gardien, mal contrôlé (36e). Il s’est procuré une petite occasion à la 63e, de nouveau suite à un dégagement de Reynet, mais Marquinhos veillait au grain. Blessé, il est remplacé par Firmin Mubele (74e). Ce dernier s’est distingué dans la foulée de son entrée en jeu, mais Kimpembe a sauvé sur sa ligne (75e). Il a amené plus de danger en fin de rencontre.