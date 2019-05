La situation est paradoxale. Alors que le Stade Rennais vient de boucler la meilleure saison de son histoire avec une Coupe de France glanée et un parcours inédit en Ligue Europa, les Rouge-et-Noir ne savent toujours pas si leur entraîneur Julien Stéphan sera présent à la reprise. Unanimement salué après sa prise de fonction en cours de saison, le fils du célèbre adjoint de Didier Deschamps entretient des relations compliquées avec son président Olivier Létang. Depuis, les deux hommes laissent planer le doute.

« On va faire un bilan de fonctionnement avec le président, avec les dirigeants pour voir dans quelle mesure on sera capables de continuer le projet et d’essayer de l’améliorer. Bien évidemment, le soutien du kop par communiqué et à travers ses chants pour moi, ça fait très chaud au cœur et très plaisir. Il ne faut pas se laisser submerger par les émotions, mais ça m’a touché », a-t-il déclaré Stéphan en conférence de presse. Touché par le soutien des supporters rouge-et-noir, Stéphan appréciera également celui affiché par ses joueurs à l’issue de la rencontre. A commencer par Adrien Hunou.

Aucun joueur ne veut voir Stéphan partir

« C’est important pour nous. On a débuté quelque chose avec lui. Le Stade Rennais doit faire preuve de continuité par rapport à ça. Ça ne nous concerne pas trop, il sait tout le bien qu’on pense de lui. Ce sont des choses qui nous dépassent. On aimerait tous le garder », a-t-il déclaré en zone mixte, suivi par Damien Da Silva. « On se concentre sur le terrain, il y a des choix qui vont être faits plus haut. On est impuissant. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’on soutient le coach, il nous a beaucoup apporté. Je le soutiens à 100%. C’est une belle personne, un très bon coach. Il est arrivé dans une période difficile, il a su nous remobiliser. Il a fait ses preuves, on ne peut que le soutenir. » Enfin, même Mbaye Niang, qui n’est que prêté au SRFC et pas sûr d’y rester, milite grandement en ce sens.

« Moi aussi je veux le garder. Avec le coach, on a une relation spéciale. Il m’a mis dans des dispositions qui me permettent de rendre ce genre de copie. J’aimerais qu’il reste, il va faire grandir le club. En quelques mois, il a apporté sa patte. Il a ramené le club vers des objectifs qu’il n’avait pas l’habitude d’avoir. C’est sur ce genre de coach qu’il faut s’appuyer. En plus, il est français, c’est très bien pour le club. Il faut tout faire pour le garder. Je vous dis juste que le Stade Rennais a tout intérêt à garder l’entraîneur. C’est un excellent coach, mais ce n’est pas moi qui prend les décisions. Il a l’air de s’épanouir, je n’ai pas de doutes sur ça ». Reste à savoir si Olivier Létang a la même analyse.