En France, s’il est bien un dossier qui va animer le prochain mercato et éventuellement les prochains, c’est bien celui d’Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain rennais s’était révélé aux yeux de la France en fin de saison dernière et cette année il a gagné ses galons de titulaire et a continué à impressionner lors des grosses rencontres tout en connaissant logiquement, parfois, un certain coup de mou. Mais cela n’arrête pas les ardeurs de ses courtisans.

Dans l’Hexagone, on sait que le Paris Saint-Germain regarde d’un oeil attentif celui qui devrait venir garnir les rangs de l’équipe de France dans les années à venir. Mais le club le plus chaud sur le jeune joueur (17 ans), c’est le Real Madrid. Zinedine Zidane en est fan et aimerait l’arracher au club breton si la piste menant à Paul Pogba, qui a conté récemment sa frustration concernant sa saison, n’aboutissait finalement pas pour quelque raison que ce soit.

Un prêt d’un an ?

Ainsi, on se demande bien comment le SRFC, qui l’a prolongé en août dernier (son bail court actuellement jusqu’en 2022), va pouvoir résister à ces assauts. En demandant un prix affolant ? La somme qu’on imagine la Casa Blanca dépenser sur ce dossier est déjà conséquente et se situe entre 80 et 100 millions d’euros. Mais finalement, l’écurie présidée par Nicolas Holveck, qui a remplacé Olivier Létang récemment, a peut-être d’autres idées.

Selon les informations de Marca, les dirigeants de l’actuel troisième de Ligue 1 seraient pour trouver un accord si et seulement si le joueur était prêté un an de plus dans son club formateur. Une chose relativement réalisable si les Merengues ne veulent pas vivre un deuxième épisode Mbappé. De son côté, le joueur est convaincu par le Real Madrid et semble privilégier cette option pour la suite de sa carrière, qui s’annonce longue et brillante.