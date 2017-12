Pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg accueillait le PSG à la Meinau. Les hommes de Thierry Laurey qui ont obtenu un nul face à Caen (0-0) mardi dernier, voulaient se payer le scalp du leader parisien. A cette occasion, le technicien alsacien optait pour un 4-3-3 avec le duo Terrier, Nuno Da Costa et Bahoken. Côté parisien, Unai Emery alignait lui aussi un 4-3-3 avec le trio Neymar, Mbappé, Di Maria. Dans les premières minutes, le Racing pressait haut les joueurs parisiens. Les hommes de Thierry Laurey étaient récompensés de leurs efforts sur un coup-franc tiré par Liénard, Nuno Da Costa reprenait le cuir de la tête et trompait Areola (1-0, 13e). L’entame de match parisienne était catastrophique. Le PSG se procurait sa première opportunité après le premier quart d’heure. Bien lancé dans la surface par Pastore, Mbappé tentait une talonnade géniale détournée en corner par Kamara (17e).

Quelques secondes plus tard, Draxler côté gauche s’infiltrait dans la défense alsacienne, repiquait dans l’axe avant de décocher une frappe qui filait juste à côté (18e). Si Strasbourg s’appuyait sur ses valeurs, Paris se montrait extrêmement décevant. Il fallait attendre la 37e minute pour voir une occasion parisienne. Revenu dans l’entrejeu, Neymar alertait en profondeur Di Maria qui se présentait seul devant Kamara. L’international argentin croisait trop sa frappe. Sur un beau mouvement entre Rabiot et Mbappé, Di Maria était décalé côté droit dans la surface mais sa frappe trop molle n’inquiétait pas Kamara (40e). Le PSG se montrait plus pressant et égalisait juste avant la pause. Neymar décalait Rabiot sur la gauche dont le centre était repris victorieusement par Mbappé (1-1, 42e). Les hommes d’Unai Emery manquaient de doubler la mise sur un débordement de Mbappé côté gauche qui trouvait Pastore dans la surface, dont la frappe en pivot finissait sa course sur le poteau (44e).

Bahoken crucifie le PSG

Sur une ouverture de Marquinhos, Javier Pastore dans la surface se débarrassait de Koné avant de frapper, mais le cadre se dérobait pour El Flaco (46e). Décalé par Draxler dans la surface, Neymar contrôlait et enroulait sa frappe qui filait au-dessus des buts gardés par Kamara (53e). Le PSG se montrait à nouveau dangereux sur un mauvais renvoi de la défense strasbourgeoise, Mbappé lançait Di Maria dont la frappe était déviée en corner (61e). Mais le Racing allait reprendre l’avantage sur un dégagement de Kamara, Nuno Da Costa déviait le cuir de la tête et lançait Bahoken qui d’une lourde frappe trompait Areola (2-1, 64e). Dans la foulée, Berchiche centrait pour Mbappé dont la frappe croisée filait juste à côté (65e).

Les joueurs parisiens tentaient le tout pour le tout avec Neymar qui s’infiltrait dans la défense strasbourgeoise et délivrait un centre pour Lo Celso dont la frappe était contrée miraculeusement par Mangane (81e). Sur un coup-franc mal renvoyé par la défense de Strasbourg, Mbappé décochait une frappe tendue détournée en corner (82e). Le Racing au bord de l’asphyxie vivait une fin de match sous tension. Presnel Kimpembe tentait sa chance mais Oukidja captait bien le ballon (89e). Sur un corner, Rabiot déviait le cuir de la tête pour Kimpembe qui seul au point de penalty envoyait le ballon dans les travées de la Meinau (97e). Le Racing Club de Strasbourg réalisait l’exploit de vaincre le leader parisien.

Retrouvez le film du match sur notre live.

L’homme du match : Mangane (7,5) : en retard sur l’égalisation de Mbappé (42e), il a parfois eu du mal avec son positionnement en première période. Il s’est jeté dans les pieds des Parisiens à plusieurs reprises, avec beaucoup de vaillance. Très important en fin de match, il a repoussé plusieurs assauts parisiens, dont une frappe de Lo Celso (81e) qui partait très bien. Une prestation de haut niveau au final, le capitaine a tout donné pour préserver l’avantage de Strasbourg, avec plusieurs interventions cruciales dans les tréfonds du temps additionnel. C’était lui le boss en défense. Son implication de tous les instants reste un modèle pour ses partenaires.

Strasbourg

Kamara (7) : il s’est montré déterminant après l’ouverture du score strasbourgeoise, détournant une talonnade de Mbappé (17e). Il est très bien sorti devant Di Maria qui se présentait seul face à lui, coupant l’angle (38e). Il n’y peut rien sur l’égalisation de Mbappé (42e). Une seconde période plus calme grâce au manque d’inspiration des attaquants parisiens. Il est avant-dernier passeur pour le but du 2-1 (64e). Une prestation solide. Sonné après avoir reçu un coup, il est remplacé par Oukidja (72e), qui a bien tenu la baraque jusqu’au bout, avec notamment un arrêt déterminant pour stopper la frappe de Rabiot (90e+9).

Lala (6) : très vigilant dans son côté droit, il gardé les yeux bien ouverts et coupé plusieurs actions parisiennes. Néanmoins, il ne s’est pas montré décisif pour contrer une offensive dangereuse qui a amené l’égalisation parisienne (42e). Outre cette action, il n’a commis aucune erreur notable cet après-midi.

Mangane (7,5) : voir ci-dessus.

Koné (6,5) : il a fait un bien fou à sa défense en première période, stoppant plusieurs offensives parisiennes et remontant bien le ballon. Au fil du match, les Parisiens ont réussi à percer la muraille strasbourgeoise, et Koné s’est retrouvé piégé à plusieurs reprises. Mais il est remonté en puissance dans les dernières minutes pour préserver l’avantage de son équipe.

Seka (6,5) : solide sur ses appuis, il n’a été que très peu débordé sur son côté. Intéressant offensivement, il s’est lancé dans deux raids solitaires, trop gourmand sur le premier (48e), intelligent sur le deuxième.

Aholou (7) : une grosse première période. Il a mis beaucoup d’intensité et récupéré de nombreux ballons. Guère intimidé par l’événement, il n’a pas hésité à s’aventurer loin de sa zone pour servir les attaquants strasbourgeois.

Martin (6,5) : une prestation réussie. Ses courses intelligentes ont fait du mal au milieu de terrain parisien. Il a bien dirigé le jeu quand il avait le ballon. Il a tenté sa chance de loin (76e) mais a dévissé sa frappe.

Liénard (7,5) : c’est lui qui a botté à merveille le coup franc amenant l’ouverture du score de Da Costa (13e). Excellent dans le jeu long, il réussi à souvent transpercer les lignes parisiennes. Très juste techniquement aujourd’hui, il a donné le tournis au PSG et a bien lu le jeu. Averti en fin de match pour faute d’anti-jeu (90e+2).

Da Costa (7) : quelle entrée en matière pour l’international capverdien, qui a ouvert de la tête après avoir piégé la défense parisienne sur un coup franc de Liénard (13e). Il s’est ensuite emmêlé les pinceaux sur plusieurs contres strasbourgeois, comme à la 50e où il a d’ailleurs obtenu un carton jaune. Mais il est à nouveau décisif, avec son coup de tête malicieux qui a transpercé la défense parisienne et a offert la balle du 2-1 à Bahoken (64e). Un match réussi. Remplacé par Grimm (86e), qui s’est contenté de défendre.

Terrier (6) : s’il n’a pas réussi à trouver des ouvertures dangereuses, ses courses intelligents ont fait du mal au bloc défensif parisien. Excellent dans le repli défensif, ses efforts ont été plus qu’utiles.

Bahoken (6,5) : brouillon avec le ballon, il a compensé avec une débauche d’énergie importante. Et a excellé avec le repli défensif. Discret en seconde période, jusqu’à son but qui a libéré tout un peuple (64e). Sur ce coup-là, le Français a mystifié Areola d’une frappe imparable. Remplacé par Saadi (83e), qui s’est contenté de défendre. Averti en fin de match (90e+2).

PSG

Areola (4) : le portier parisien n’a pas eu trop de travail en première mi-temps. Laissé à l’abandon par sa défense sur le but de Nuno Da Costa, il a voulu anticiper le coup mais n’a pu que constater les dégâts (1-0, 13e). Il ne peut rien faire sur le but de Bahoken (2-1, 64e).

Alves (3,5) : l’international brésilien a connu un premier acte compliqué comme l’ensemble de ses coéquipiers sans pour autant être mis en danger. Il n’a pas pu participer aux phases offensives. Sa deuxième période ne fut guère plus reluisante même si il sauve son équipe sur un rush de Da Costa dans le dernier quart d’heure.

Kimpembe (5) : pour sa deuxième titularisation de la semaine, le jeune défenseur parisien n’a pas déçu. Toujours aussi solide dans les duels, il s’est distingué également par ses relances propres. Combatif, il s’est mué en ailier gauche une fois le deuxième but encaissé. Il manque l’immanquable seul devant Oukidja (97e).

Marquinhos (4) : capitaine d’un soir, il a connu un premier acte difficile. Pas à l’aise sur une pelouse en mauvais état, il a eu du déchet notamment dans ses transmissions. Le défenseur central brésilien n’a pas paru aussi à l’aise qu’à l’accoutumée ce soir et a manqué de sérénité.

Berchiche (3) : le latéral gauche espagnol a éprouvé quelques difficultés à exister dans son couloir. Malmené par un Nuno Da Costa très percutant, il n’a pas réussi à se projeter offensivement. Il est directement impliqué sur le deuxième but strasbourgeois où il laisse filer Bahoken seul au but (2-1, 64e).

Rabiot (5) : le milieu parisien a tenté d’organiser le jeu de son équipe tant bien que mal. Bousculé par la puissance physique des joueurs strasbourgeois, il s’est montré décisif sur l’égalisation de Mbappé. Son centre tendu parfait permet à la pépite parisienne d’égaliser (1-1, 42e). L’international français s’est démené en vain et a baissé le pied en fin de match.

Pastore (4,5) : El Flaco n’a pas été toujours à son avantage avec une pelouse pas forcément propice au beau jeu. Il a connu un déchet pour le moins inhabituel dans ses transmissions. Aurait pu marquer le deuxième but parisien sur un centre de Mbappé, mais sa frappe en pivot a heurté le poteau (44e). L’international argentin manque une grosse opportunité dès le retour des vestiaires (46e). Remplacé par Lo Celso (80e).

Draxler (4) : l’international allemand a essayé d’apporter sa clairvoyance dans le jeu. Face à l’impact physique strasbourgeois, il a cherché à dézoner en soutenant Berchiche côté gauche. Aurait pu marquer après une belle incursion dans la défense alsacienne mais sa frappe est passée juste à côté (18e). Sa deuxième mi-temps fut beaucoup plus poussive, il n’a jamais réussi à peser sur les événements. Remplacé par Verratti (80e)

Di Maria (3) : El Fideo a gâché deux belles opportunités dans le premier acte. Bien lancé par Neymar, il croise trop sa frappe devant Kamara (37e) avant de trop écraser sa frappe une nouvelle fois devant Kamara (40e). Il a traversé la deuxième période comme un mirage. Remplacé par Cavani (74e).

Mbappé (4,5) : l’ancien monégasque a connu une entame compliquée. Pas toujours heureux dans ses initiatives, il a trop porté le ballon en essayant de chercher l’exploit individuel. Sa talonnade géniale détournée par Kamara (17e) méritait meilleur sort. L’international français fait preuve d’un réalisme implacable en reprenant victorieusement un centre de Rabiot (1-1, 42e). L’attaquant parisien n’a par la suite pas pesé sur le jeu, semblant gêné aux entournures par la vaillance de la défense strasbourgeoise. Rate une grosse opportunité avec une frappe tendue déviée en corner (82e).

Neymar (3,5) : le génie brésilien n’a pas vécu un premier acte exceptionnel. Il a raté la plupart de ses dribbles, face à des joueurs strasbourgeois qui n’hésitaient pas à venir défendre à plusieurs sur lui. A l’origine du but de Mbappé où il décale Rabiot sur la gauche (1-1, 42e). L’ancien joueur du Barça très peu à son avantage a peut-être livré son plus mauvais match sous les couleurs parisiennes.