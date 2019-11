Andoni Zubizarreta est toujours à l’OM. Bien que discret, le directeur sportif espagnol s’agite visiblement en coulisses et il ne semble pas prêt à quitter le club français comme le faisaient dire les dernières rumeurs. Le mercato d’hiver arrive dans moins de deux mois et l’ancien dirigeant du Barça a commencé à activer ses réseaux. Alors que le club français connaît encore des difficultés financières, sa marge de manœuvre est réduite mais il espère bien se renforcer en janvier.

C’est le directeur sportif lui-même qui l’a affirmé à Téléfoot ce matin. Même s’il sait que la mission de trouver un joueur adéquat sera délicate, il veut relever le défi. « Je vais regarder le marché d’hiver. C’est toujours un marché compliqué. Je pense qu’on aurait besoin de quelques joueurs car on a eu des suspendus et des blessés. Quels postes ? Ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux rien promettre car c’est compliqué de trouver des joueurs de meilleures qualités que dans l’effectif. »

L’OM va essayer de recruter

Il faudra la jouer malin et même serré. L’OM, qui ne joue pas la Coupe d’Europe, n’a pas besoin d’un effectif pléthorique pour cette saison, mais André Villas-Boas a déjà dû boucher des trous avec les moyens du bord. Un ou deux éléments en plus ne feraient pas de mal. « Le projet a des contraintes avec le Fair-play financier, on doit équilibrer notre budget. Cet été, nous avions besoin de vendre. Il faut s’adapter. La question n’est pas de recruter pour recruter mais avoir de bons joueurs dans l’effectif pour être compétitif. Si on peut trouver, on verra » a assuré Zubizarreta.

Ce dernier vient relancer un mercato d’hiver qui s’annonçait pourtant très calme. Depuis plusieurs semaines, André Villas-Boas explique qu’il n’y aura pas de recrue à cause des difficultés financières du club. Le début de saison des Phocéens a peut-être convaincu les dirigeants d’accorder une petite enveloppe pour cet hiver. Il n’y aura probablement pas de gros coups mais avec un bon réseau, il y aura sûrement des possibilités pour améliorer un chouia un effectif qui en a besoin.