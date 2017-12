Cet hiver, Antero Henrique se prépare à vivre son deuxième mercato dans le costume de directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et l’attente sera forcément très importante autour de lui puisqu’il a mené l’été dernier un marché de folie avec notamment les arrivées de Kylian Mbappé, Daniel Alves ou encore Neymar. Durant le mois de janvier, un milieu de terrain pourrait venir garnir les rangs parisiens. Le nom du Brésilien Wendel est cité avec insistance ces dernières semaines. Mais dans un entretien accordé à nos confrères du quotidien Le Parisien, Antero Henrique a précisé que le joueur de Fluminense ne rejoindrait pas la capitale cet hiver.

Le nouvel homme fort du PSG en a aussi profité pour faire un point sur l’arrivée éventuelle d’un gardien de but. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes travailleraient en coulisses sur le transfert de Jan Oblak, le portier de l’Atlético Madrid. Mais Henrique s’est montré plus que ferme sur le sujet. « Non, ce n’est pas vrai. Aucun gardien ne peut dire qu’il a été contacté par le PSG.Nous n’avons pas besoin d’un gardien ». Paris continuera donc de faire confiance à Alphonse Aréola jusqu’à la fin de saison au moins. Antero Henrique aura surtout du pain sur la planche en ce qui concerne les départs car plusieurs remplaçants de luxe du PSG seront concernés par le prochain mercato.

Henrique se prononce sur le prochain mercato

En première ligne, on retrouvera Angel Di Maria et Javier Pastore. Les deux hommes sont devenus des jokers de luxe dans l’esprit d’Unai Emery. Malgré une situation délicate pour l’un comme pour l’autre, Henrique ne songe pas à s’en séparer cet hiver, même s’il avoue que cela ne sera pas évident de les garder. « Di Maria est, selon moi, un joueur magnifique. À son poste et dans son profil, y a-t-il meilleur joueur que lui dans le monde ? Non. Pastore, lui, a une longue histoire avec le PSG, avec des conditions uniques. Ces deux joueurs sont très importants. Mais il faut tenir compte de trois parties. Le PSG, les joueurs et le marché ».

Placardisé, Lucas Moura, qui a la cote en Chine et en Espagne (Malaga) est un candidat sérieux au départ. « Je ne peux pas vous dire s’il partira », explique Henrique. « Il ne m’a rien demandé. Lucas sort d’une très bonne saison avec le PSG mais sa situation sportive a évolué. C’est le choix de l’entraîneur et c’est aussi la concurrence qui veut ça ». En revanche, le dossier Hatem Ben Arfa sera plus facile à gérer à l’écouter. « Je pense que très vite un accord va être trouvé. Il ne s’agit pas d’un grand problème, ce n’est pas si compliqué ». Concernant Gonçalo Guedes, que le FC Valence aimerait accueillir définitivement, le directeur sportif parisien a botté en touche en précisant qu’aucune décision n’avait été prise à son sujet. Comme l’été dernier, Antero Henrique devrait vivre un mercato plus qu’agité dans le sens des arrivées mais surtout dans celui des départs.