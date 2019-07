Dans ce mercato estival, le feuilleton Neymar fait beaucoup parler mais l’international brésilien n’est pas le seul. En Ligue 1, le dossier Nicolas Pépé bat également son plein. Auteur d’une magnifique saison avec le LOSC, avec 41 matches disputés toutes compétitions confondues pour 23 buts et 12 passes décisives, le Dogue a tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens. Alors que le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich étaient intéressés l’hiver dernier, les deux formations ne seraient pas vraiment revenues à la charge cet été, à l’inverse d’autres écuries.

Rapidement, Manchester United, l’Inter, Liverpool, Arsenal ou encore le Napoli étaient entrés dans la danse. De son côté, l’agent du joueur Samir Khia avait fait un point le 12 juillet sur la situation de son client, qui sortait de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 avec la Côte d’Ivoire : « Nicolas est ouvert à tout. Il y a des contacts en Italie. Nous sommes le 12 juillet, il vient de terminer sa CAN. L’objectif n’est pas de faire signer Nicolas mais de le faire signer au bon endroit, d’où la patience qui nous mène à faire les bons choix en règle générale. » Et en Italie, le Napoli semblait le mieux placé.

Arsenal en pole position

Ces derniers jours, la presse italienne annonçait en effet un accord entre les Partonopei et les Dogues pour le transfert de Nicolas Pépé, avec une offre de 64 M€ + Adam Ounas. Le feuilleton Nicolas Pépé semblait donc avoir trouvé son épilogue avec cet accord, même si quelques détails restaient à régler. Mais ce samedi, la donne semble avoir totalement changé et un autre club serait désormais en pole position : Arsenal. D’après les informations de BBC Sport, et d’ESPN, les Gunners auraient trouvé un accord avec le LOSC pour un transfert de 80M€, une proposition dont avait parlé Téléfoot il y a quelques jours ! Pour ne pas se ruiner en une seule fois, la formation londonienne serait déjà tombée d’accord avec les dirigeants lillois pour un paiement en plusieurs fois.

Il ne resterait donc plus qu’à trouver un accord avec les agents de Nicolas Pépé autour des commissions, là où le Napoli peinait justement à offrir un bon chèque. De son côté, Sky Italia expliquait cette nuit qu’Arsenal avait fait la meilleure proposition aux représentants de l’international ivoirien à ce sujet, offrant plus à ces derniers que les 4M€ proposés par la formation italienne. Cet accord avec les agents devrait d’ailleurs être trouvé dans les prochaines 48 heures selon le média britannique. De son côté, Nicolas Pépé s’apprêterait à signer un contrat de cinq ans avec les Gunners pour évoluer certainement aux côtés d’Aubameyang et Lacazette.

