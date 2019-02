« J’ai ainsi pris une décision qui est très dure pour moi. Celle de libérer Vadim Vasilyev de ses fonctions de vice-président et directeur général du Club. Je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour notre Club et lui souhaite tout le meilleur pour la suite ». Ce jeudi, sur les coups de 17h, le propriétaire de l’AS Monaco Dmitry Rybolovlev annonçait, via un communiqué officiel, le départ de son vice-président Vadim Vasilyev.

Un choix dicté par la délicate saison du club princier, en Ligue 1 (actuel 18e au classement) et en Ligue des Champions notamment (1 point en 6 matches seulement), les mauvais choix mercato, le flop Thierry Henry mais aussi les affaires révélées par Mediapart au sujet de la désormais ex-figure de proue du projet monégasque, qui avait su s’imposer dans le paysage footballistique français et européen depuis son arrivée en Principauté en 2013.

Petrov, spécialiste des diamants, pour remplacer Vasilyev, le dénicheur de pépites

Pour le remplacer, le patron de l’ASM a déjà une petite idée. Selon Nice Matin, ce ne devrait pas être Louis Ducruet, neveu du Prince Albert II, intronisé bras droit de Vasilyev il y a quelques jours seulement. L’Équipe croit savoir que le nouveau vice-président du club du Rocher sera un autre Russe. Son nom : Oleg Petrov. Cet homme d’affaires russe de 55 ans (directeur d’une entreprise de production de diamants), « diplômé de l’Académie de commandement militaire et de l’Académie d’économie et de droit de Moscou » selon le quotidien sportif, est un proche de Rybolovlev, qui, malgré les rumeurs de ventes du club, s’investit personnellement dans son redressement sportif.

« J’ai l’intention de présenter un nouveau candidat au poste de vice-président et directeur général du Club au conseil d’administration de l’AS Monaco le 22 février prochain. Ce n’est pas la première fois que l’AS Monaco traverse une période de crise. Il y a sept ans, nous avons déjà relevé le club de la situation très délicate dans laquelle il se trouvait. Nous allons essayer de tendre à nouveau vers une telle réussite. Ce sera bien sûr difficile, mais je tiens à faire mon maximum pour cela et je suis convaincu que ces changements nous permettront d’atteindre nos objectifs ! », précisait-il jeudi dans son communiqué. À Petrov de jouer.