Cette nuit, la finale retour du Tournoi d’ouverture du championnat mexicain a vu le Club América s’imposer 2 à 0, après avoir concédé le nul (0-0) à l’aller contre Cruz Azul. Nouveaux champions, les Azulcremas devraient toutefois perdre leur pépite, Diego Lainez (18 ans) lors du prochain marché des transferts. Selon le média mexicain Univision, le jeune attaquant a même joué son dernier match au Mexique.

Selon la publication mexicaine, l’ailier gauche devrait traverser l’Atlantique et rejoindre l’Europe cet hiver. Son talent n’était pas passé inaperçu, puisque l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais le suivent depuis plusieurs mois. Ses récentes performances (5 réalisations en 18 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont 2 buts lors des play-offs) ont visiblement convaincu sur le Vieux continent.

América attend l’offre de l’OL

Le quotidien sportif mexicain Récord assure en effet que l’Ajax Amsterdam, qui affrontera le Real Madrid en 1/8e de finale de Ligue des Champions, est tombée d’accord avec l’América pour son transfert. Néanmoins, la publication locale explique que l’OL, toujours sur le coup, doit également présenter une proposition concrète pour l’international mexicain (2 sélections) dans les prochains jours.

C’est en tout cas ce qu’attend la direction du club de Mexico. L’América se montre d’ailleurs très gourmand - Récord explique que l’offre de l’Ajax est de l’ordre de 12 M€ - pour tenter de changer la donne et conserver son joyau un peu plus longtemps encore. Les Gones savent donc à quoi s’en tenir. On devrait être fixé sur l’avenir de Diego Lainez très rapidement.