L’opération Neymar (25 ans) au Paris SG a fait couleur beaucoup d’encre, en France, en Espagne et dans le monde. Sa conférence de presse de présentation a aussi été l’occasion pour le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi, qui arborait un large sourire, de répondre aux sceptiques, qui se posent de nombreuses questions liées aux règles de l’UEFA dans le cadre du Fair-Play financier. « Peut-être le transfert paraît-il cher aujourd’hui. Mais reposez-moi la question dans deux ans. C’est un projet entre Neymar et nous. Associer la marque Neymar à la marque PSG. C’est très important pour le club. C’est un super transfert pour nous et tout le monde », a-t-il d’abord expliqué avant de poursuivre.

« Pour le Fair-Play Financier, nous suivrons les règles de la FIFA et de l’UEFA, en toute transparence, comme nous l’avons toujours fait. Nous avons un staff qui gère cela très bien depuis le début. Ne vous inquiétez pas pour ça, vous pourrez boire un café. (...) Comme je l’ai dit, on respecte tous les clubs. Nous devons être transparents envers l’UEFA. Tout ce que nous avons fait est transparent et légal, je ne suis pas dérangé par rapport à ça », a-t-il lancé, un brin taquin, précisant que le PSG avait réglé le montant de sa clause libératoire au Barça. NAK a également expliqué que son contrat au PSG, courant jusqu’en juin 2022, dispose aussi d’une clause libératoire, sur laquelle Neymar a d’ailleurs lâché une petite boutade. « Le montant de ma clause ? Je viens à peine d’arriver, vous voulez déjà que je parte ?! », a plaisanté l’attaquant auriverde.

Nasser Al-Khelaïfi tout sourire et droit dans ses bottes

Son président a ensuite tenu à défendre son nouveau poulain et son choix de carrière. « L’argent ? Neymar est venu ici parce qu’il est motivé, il croit dans le projet. Je peux vous dire qu’il pourrait en gagner plus ailleurs. Il n’est pas motivé par ça. Il aime le foot, il aime ce nouveau défi. C’est ce qu’il souhaite. C’est très positif pour nous, c’est un grand moment. C’est à la une partout dans le monde. Tout le monde va en parler un long moment, il est venu pour gagner des titres, écrire une nouvelle page de l’histoire de ce club », a-t-il indiqué, déjà ravi de l’impact de l’arrivée de son nouveau n° 10.

« Avant l’arrivée de Neymar, le club était valorisé à 1 milliard d’euros. Aujourd’hui, il l’est à 1,5 milliard. Il n’y a pas d’autres Neymar dans le monde. On se reverra dans deux ans et la valeur de Neymar aura au moins doublé », a-t-il assuré, se frottant les mains d’avoir réussi pareil coup sur le marché. « La suite du mercato ? La presse, vous n’en avez jamais assez ! (...) Profitez de Neymar, il est le meilleur joueur du monde », a-t-il exprimé, prenant plusieurs fois la parole pour répondre aux questions des journalistes et soutenir, déjà, Neymar. Un mariage heureux ? Réponse dans les semaines et mois à venir.