Le Telegraaf lui a consacré sa une vendredi matin. Le PSG a rencontré le clan de Frenkie de Jong, tombant d’accord pour un transfert à hauteur de 75 M€. Si Le Parisien a démenti en affirmant que le club français ne pouvait pas débourser cette somme à cause du Fair-Play financier, le milieu de terrain néerlandais est plus que jamais dans le viseur du club de la capitale. Jusque-là, le joueur de 21 ans n’avait pas encore pris la parole. Il a fini par sortir du silence.

Dans les mêmes colonnes du Telegraaf, l’international a pris la parole face à cette situation. Il n’en revient toujours pas du montant de transfert évoqué mais affirme qu’aucun accord n’a été trouvé. « Ma copine m’a ouvert les yeux sur le montant de 75 millions d’euros que le Paris Saint-Germain allait payer pour moi à l’Ajax, a-t-il plaisanté. La seule chose que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a pas d’accord pour le moment. La décision n’a pas encore été prise et tant que le transfert n’est pas fait, je me concentre principalement sur l’Ajax. Il reste cinq matchs jusqu’à la trêve. Par rapport à l’Ajax et mes coéquipiers, je ne peux pas me concentrer sur autre chose. »

de Jong restera à l’Ajax jusqu’à la fin de la saison

Au cours de cette interview, de Jong l’assure, il restera à l’Ajax jusqu’à la fin de saison mais l’intérêt du PSG est flatteur selon lui. « Je termine la saison ici à l’Ajax de toute façon, je ne partirai pas pendant le mercato d’hiver. » De son côté, Kylian Mbappé a commencé une opération séduction. L’attaquant a tenté de le séduire lors du dernier Pays-Bas - France. « Franchement, il est le bienvenu à Paris ! Je lui ai d’ailleurs glissé un mot, car il nous ferait un bien énorme. Après, il fera son choix. »

Visiblement, les propos du Français ont fait mouche puisque de Jong est touché. « C’est toujours agréable quand un aussi bon joueur parle de vous en bien. La critique peut être bonne, mais il est toujours plus amusant de recevoir des compliments. Ça fait plaisir d’entendre ça, quand Mbappé dit quelque chose comme ça. Tout le monde aime ça quand même non ? » Oui tout le monde aime ça et le Hollandais semble déjà conquis. Reste au PSG de fournir les 75 M€.