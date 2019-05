« J’ai finalement choisi l’OM et on s’est mis d’accord. J’ai signé un contrat d’un an. Je renforce l’équipe réserve avec une option d’achat (selon nos informations, son montant est de 3,5 M€, ndlr). Mon objectif est de convaincre Marseille de me recruter définitivement et intégrer l’équipe première. Rejoindre la France est un pas important pour progresser et lancer ma carrière en Europe ». Voilà ce que nous déclarait Braian Sanabria (20 ans) fin avril au sujet de sa future arrivée à l’Olympique de Marseille, pour évoluer en réserve. Cette arrivée, d’abord annoncée depuis plusieurs semaines par les médias argentins, n’interviendra finalement jamais, comme nous l’a expliqué le principal intéressé.

« Je ne jouerai pas en France, parce que mon agent m’a présenté un pré-contrat supposément envoyé par l’OM. Mais c’était un faux. J’ai vérifié auprès de l’agent de Lucas Ocampos qui m’a alerté de la supercherie après s’être directement renseigné auprès du directeur sportif marseillais. J’étais dévasté », nous a-t-il expliqué, dépité. « Il a joué avec mes sentiments depuis septembre 2018. J’étais impatient et enthousiasmé par ce projet. Je m’étais fixé des objectifs élevés pour réussir dans mon futur club et donner de la joie aux supporters », a-t-il raconté.

« Repartir de zéro à nouveau »

Dégoûté, souhaitant que sa mésaventure serve d’exemple à d’autres, il a choisi de se livrer, dévoilant qu’il était loin d’être un cas isolé. « J’ai présenté un autre jeune (Julio César Torres, défenseur paraguayen), qui évoluait avec moi à Blooming, à cet agent. Ce joueur a de la famille en Angleterre et l’agent en question lui a supposément proposé de l’emmener à Londres, pour jouer avec la réserve de Tottenham. Aujourd’hui, il est toujours à Blooming, en Bolivie.... Il le fait attendre, en prétextant des problèmes administratifs à répétition. Cela fait un an », a-t-il glissé.

La suite désormais ? Bien que terrassé, l’attaquant ne baisse pas les bras. « Repartir de zéro à nouveau. Je n’ai pas d’autre solution que de continuer, d’être plus attentif, de trouver un nouvel agent plus fiable et me battre pour réaliser mon rêve. Ici, en Argentine, il sera compliqué de retrouver un club. Mais bon, je vais devoir repartir de zéro comme je vous l’ai dit et réussir à trouver chaussure à mon pied », a conclu le jeune Argentin. Ce ne sera pas l’OM...