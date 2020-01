« On essaye de recruter. Je répète ce que j’avais dit avant de partir en vacances : on est dans une situation qui n’est pas dramatique, mais dans une situation qui est difficile sur le plan sportif. [...] Donc on va bien sûr essayer de se renforcer. La première réaction a été de faire en sorte que les jeunes de l’académie qui jouaient moins se montrent plus. Donc c’est une des premières solutions c’est de faire jouer des joueurs qui piaffent d’impatience et qui font partie des meilleurs jeunes joueurs français. La deuxième, c’est de recruter et le conseil d’administration a décidé de recruter. Mais pas à n’importe quel prix et pas dans n’importe quelle situation. C’est-à-dire qu’on ne veut pas apparaître comme celui qui arrive avec beaucoup d’argent », déclarait ce mercredi Jean-Michel Aulas.

En effet, l’Olympique Lyonnais avait annoncé vouloir recruter cet hiver autant pour pallier les blessures jusqu’à la fin de saison de Jeff Reine-Adélaïde et de Memphis Depay, que pour venir garnir un effectif qui a peiné à convaincre en ce début de saison, malgré le remplacement de Sylvinho par Rudi Garcia. On le sait, les Rhodaniens cherchent en ce moment un ou plusieurs éléments offensifs, capables de remplacer les blessés tant par le nombre que par le talent.

L’OL pense à Samuel Chukwueze

Ainsi, le club français, tant par l’intermédiaire de son responsable du recrutement, Florian Maurice, que par son directeur général adjoint, Vincent Ponsot, s’est rendu en Espagne afin de discuter avec Villarreal. Le nom de Karl Toko Ekambi, l’ancien attaquant d’Angers, a été entouré par les décideurs du club hexagonal, qui aurait proposé la somme de 12 millions d’euros, offre vite repoussée par la formation espagnole malgré la volonté du joueur de rejoindre l’écurie de Rudi Garcia.

« Vincent Ponsot et Florian Maurice sont encore en Espagne, mais pour une autre opération », a aussi expliqué JMA ce mercredi. Toujours en Espagne et toujours dans le même club visiblement puisque c’est cette fois l’international nigérian Samuel Chukwueze (20 ans) qui a été l’objet des questions de Vincent Ponsot et de Florian Maurice. Toutefois, il est peu probable que l’OL réussisse ce gros coup puisque selon des bruits de couloirs en Espagne, il faudrait au bas mot 40 M€ (sa clause étant à 63 M€) pour qu’il s’en aille de la région de Valence, alors qu’il semble surtout promis à un club anglais (Liverpool étant sur les rangs). Joint par nos soins, l’agent britannique du joueur n’a pas souhaité faire de commentaire.